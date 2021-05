Les grands parcs d’attractions se déconfinent chez nos voisins: quel protocole?

Mickey Mouse, Astérix, et les autres se préparent à leur réouverture. On fait le point sur les protocoles.

Alors que l’Europe se déconfine doucement, les parcs d’attractions s’apprêtent à rouvrir leurs portes. Si la Belgique déconseille toujours les voyages à l’étranger, pour le moment, on peut déjà prévoir ses vacances.

Alors que prévoit Mickey, Astérix et tous les autres pour cette réouverture après des mois de fermeture? On fait le point sur les parcs de loisirs et leurs protocoles.

France

La France entame une nouvelle phase de son déconfinement ce mercredi avec la réouverture des commerces, des terrasses, des musées, des salles de cinéma et de théâtre avec des jauges limitées. La prochaine phase d’assouplissements aura lieu le 9 juin avec l’ouverture des restos, cafés en intérieur, les salles de sport mais aussi les parcs d’attractions.

Ces réouvertures sont conditionnées à une jauge maximum de 5000 personnes par jour et à l’application de protocoles sanitaires. Bonne nouvelle, envisagé au départ, le pass sanitaire, ni de test PCR ne sont exigés. Le port du masque est évidemment obligatoire dans les lieux publics fermés pour les personnes âgées de 11 ans et plus.

Puy du Fou: 10 juin

Le parc d’attractions vendéen du Puy du Fou, réputé pour ses fresques historiques, a annoncé sa réouverture quatre jours par semaine à partir du 10 juin avant de reprendre totalement en juillet.

Dans un premier temps, du 10 au 30 juin inclus, il n’ouvrira que du jeudi au dimanche. Les horaires de début du spectacle nocturne «Les Noces de Feu» seront adaptés et avancés afin de permettre aux visiteurs de respecter le couvre-feu en vigueur.

Les représentations du spectacle nocturne de “La Cinéscénie” reprendront à partir du samedi 3 juillet prochain en respectant la limite de 5 000 spectateurs. Certains restaurants seront ouverts.

Pa de précision sur l’âge du port du masque, à priori 11 ans.

Parc Astérix: 9 juin

Le Parc Astérix sera de nouveau ouvert à partir du 9 juin. Mais attention, un système de réservation est obligatoire pour accéder au parc. Sur place, le port du masque est obligatoire à patir de 11 ans pour les visiteurs.

Si les 42 attractions seront ouvertes, le Parc Astérix prévoit l’annulation de ses animations de rues, «afin de ne pas créer de regroupements de visiteurs» mais le spectacle au théâtre de Panoramix est maintenu.

Futuroscope: 9 juin

Le parc d’attractions situé près de Poitié ouvrira ses portes le 9 juin. Il sera ouvert en continu jusqu’au 13 juin, le week-end du 19 et 20 juin, puis tous les jours à partir du 26 juin. Seule le port du masque y est obligatoire en intérieur comme en extérieur à partir de 11 ans.

En raison du couvre-feu à 23h le spectacle nocturne ne sera pas présenté du 9 au 30 juin. Il faudra attendre le 1er juillet pour le nouveau spectacle nocturne La Clé des Songes.

Un système de file d’attente virtuelle a été mis en place pour les attractions: L’Extraordinaire Voyage, La Vienne Dynamique, L’Âge de Glace, Sébastien Loeb Racing Xperience.

Les restaurants seront ouverts mais avec une capacité réduite.

Disneyland: 17 juin

Disneyland Paris annonce la réouverture de ses parcs et du Disney’s Newport Bay Club et du Disney Villagepour le 17 juin. Le Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel ouvrira ses portes le 21 juin.

À certaines heures de la journée, la réservation d’un Standby Pass via l’application mobile officielle Disneyland Paris est nécessaire afin de rejoindre la file d’attente des attractions les plus populaires pendant un créneau horaire dédié.

Les aires de jeux pour enfants, les rencontres traditionnelles avec les personnages Disney, et les expériences de maquillage et de relooking resteront temporairement indisponibles.

Les restaurants de type buffet sont modifiés en une formule de restauration à volonté servie à table.Les Repas avec les Personnages Disney sont suspendus.

Afin d’éviter les attroupements, la parade Disney et le spectacle nocturne Disney Illuminations n’auront pas lieu.

Les salles de spectacles, couvertes et en plein air, «seront configurées pour assurer la distanciation physique», indique le parc.

Port du masque à partir de 6 ans.

Nigloland: 12 juin ?

Entre Troyes et Chaumont, le parc d’attractions Nigloland n’avance pas encore de date mais d’après le site internet le feu vert est donné à partir du 12 juin. Les week-ends uniquement avant une reprise complète à partir du 1 juillet.

Walibi Rhone-Alpes: 9 juin

Walygatorparc sud-ouest et Grand-est: 12 juin

Walygatorparc Grand-est: 12 juin

Pays-Bas

Actuellement tous les voyageurs en provenance de Belgique doivent respecter une quarantaine (à domicile) de 10 jours lors de l’arrivée aux Pays-Bas. Mais si vous ne restez pas plus de 48h, la quarantaine n’est pas obligatoire.

Toute personne âgée de 13 ans ou plus porte un masque dans les lieux publics fermés.

Efteling: 19 mai

Le parc d’attractions néerlandais De Efteling, situé à deux pas de la frontière belge, à Kaatsheuvel, accueillera à nouveau les visiteurs à partir de mercredi. À Efteling, seules les attractions extérieures seront ouvertes.

Il faudra réserver son billet via le site.

Celles comme le Symbolica ou le Droomvlucht devront encore rester fermées pendant un certain temps. En outre, des mesures de précaution ont été prises. Il existe ainsi des itinéraires de promenade et des points centraux de désinfection.

Le port d’un masque est obligatoire pour les visiteurs âgés de 13 ans et plus dans tous les lieux couverts. Les terrasses des restaurants Polles Keuken et Panorama à la carte seront ouvertes. Il est obligatoire de réserver à l’avance. Vous pouvez réserver via le site web d’Efteling et au restaurant même lors de votre visite.

Toverland: 19 mai

Comme pour Efteling, seules les attractions en extérieures seront ouvertes. Il est aussi nécessaire de réserver son ticket à l’avance.

Walibi: 21 mai

Allemagne

En Allemagne, les mesures sont introduites au niveau des Länder et diffèrent donc d’un Land à l’autre. Des conditions et exceptions supplémentaires peuvent donc s’appliquer dans les Länder que vous visitez.

Phantasialand: pas de date annoncée

Europa-park: 21 mai

Situé en Allemagne dans la petite ville de Rust, Europa-park va ouvrir ses portes ce vendredi. Si seulement 3000 personnes seront acceptées, les premiers jours, la capacité évoluera petit à petit.

Attention, il vous faudra être vaccinés contre le Covid-19 ou présenter un test négatif de moins de 72 heures pour y accéder ainsi que pour les restaurants. Il existe un dépistage sur place mais le parc annonce qu’il sera très limité et exceptionnel. Il vous faudra débourser 22.90€ pour le faire.

