Quick Step prolonge son partenariat avec Deceuninck-Quick Step jusqu’en 2027

Deceuninck-Quick Step a trouvé un accord avec son sponsor Quick Step pour prolonger son partenariat jusqu’en 2027, a annoncé l’équipe WorldTour belge mardi.

Deceunick-Quick Step est donc assuré de faire partie du peloton professionnel pour les six prochaines années.

Entreprise spécialisée dans les sols en vinyle, stratifiés et parquets, Quick Step est partenaire de l’équipe de Patrick Lefevere. En 18 ans de partenariat, l’équipe belge a remporté plus de 800 victoires dont 99 étapes dans les trois grands tours et 30 Monuments.

«C’est plus qu’une simple prolongation, c’est la preuve que les relations solides, basées sur la confiance, le respect mutuel et des valeurs partagées, existent dans le cyclisme», a précisé Patrick Lefevere, le directeur général de l’équipe.

«Cet accord à long terme va nous permettre de continuer à nous battre pour améliorer nos performances sportives, nous concentrer sur l’avenir et rester une des meilleures équipes dans notre sport.»