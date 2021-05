La période mérovingienne passionne: les expos de Mariemont et de Mons prolongées

Les expositions consacrées aux Mérovingiens cartonnent à Mons et Mariemont. Oswald Th. / Ville de Mons

«Le Monde de Clovis» est prolongé jusqu’au 4 juillet tandis que «Mons au temps de Waudru» sera visible jusqu’au 22 octobre.

Qui s’intéresse à la période mérovingienne, cette obscure période entre la fin de l’empire romain et l’avènement de l’empire de Charlemagne? Suffisamment de monde pour que le Musée royal de Mariemont ne prolonge son exposition «Le Monde de Clovis», ouverte en février, jusqu’au dimanche 4 juillet inclus.

Cette exposition très instructive éclaire de nouvelles connaissances cette période longtemps mal considérée et a manifestement trouvé son public.

«De nombreux visiteurs sont venus visiter cette exposition à succès, et ce au bon gré des restrictions de nombre et de créneau horaire.» se réjouit le Musée de Mariemont. Parmi les visiteurs, signalons-en une prestigieuse puisque la reine Mathilde est venue y faire un tour.

À Mons, on observe un enthousiasme similaire pour l’exposition «Mons au temps de Waudru.» Celle-ci invite à marcher sur les pas de Waudru, grande fondatrice de la cité et elle connait un beau succès depuis son ouverture en février dernier. Pas moins de 1825 visiteurs ont déjà eu le plaisir de la découvrir. Ça parait peu, mais sachant que l’artothèque n’est ouverte que 4 jours par semaine sur rendez-vous et suivant des protocoles sanitaires stricts, ce n’est pas si mal.

Tout comme le Monde de Clovis elle jouera donc les prolongations, mais jusqu’au 22 octobre. «Le public aura une nouvelle opportunité de se plonger dans l’histoire mérovingienne qui pour Mons et sa périphérie immédiate a une résonance toute particulière», se réjouit Catherine Houdart, échevine à la Culture.

Pour voir le Monde de Clovis, rendez-vous donc jusqu’au 04.07.2021, du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h. Un créneau de visite est disponible toutes les demi-heures, le dernier créneau est disponible à 16 h. Réservation via www.musee-mariemont.be.

Pour Mons au temps de Waudru, rendez-vous à l’Artothèque de Mons, du jeudi au dimanche de 10 h à 16 h, rue Claude de Bettignies, à Mons. Réservations via www.visitmons.be.