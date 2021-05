Retrouvé mort dans un dépôt d’immondices, enroulé dans un tapis: 5 Polonais aux assises

Le corps de Sebastian Hurcewicz a été retrouvé le 11 mars 2017 au milieu d’un dépôt clandestin, au croisement de la rue Léopold Ier et de la rue Thys-Vanham à Laeken. Google Street View

En septembre 2017, le corps de Sebastian Hurcewicz a été retrouvé dans un dépôt clandestin à Laeken. 5 de ses compatriotes polonais sont sur le banc des accusés. Il s’agit d’une histoire de jalousie qui a mal tourné.

La cour d’assises de Bruxelles a choisi, lundi après-midi, sept hommes et cinq femmes pour composer le jury qui aura à juger, dès le 26 mai, Hubert Mystkowski, Daniel Poplawski, Lukasz Sredzinski, Monika Nazarczuk et Kinga Poplawska. Les quatre premiers sont accusés du meurtre de Sebastian Hurcewicz, commis en mars 2017 dans le quartier Bockstael à Laeken, et la dernière est accusée de s’être abstenue de venir en aide à la victime. Par ailleurs, le troisième est également accusé d’avoir soumis la victime à la torture.

Le corps de Sebastian Hurcewicz, un homme âgé de 29 ans,a été retrouvé le 11 mars 2017 au milieu d’un dépôt clandestin d’immondices, enroulé dans un tapis, au croisement de la rue Léopold Ier et de la rue Thys-Vanham à Laeken.

Batte de baseball

L’enquête de police a rapidement mené, grâce à un témoignage, à la découverte du lieu où la victime avait subi de multiples coups de couteau et de batte de baseball durant plusieurs heures, avant d’être jetée dans les immondices. Il s’agissait d’un immeuble de la rue Breesch, non loin de l’endroit de la découverte du corps. Le bâtiment a été perquisitionné et, dans l’un des appartements, les enquêteurs ont décelé de nombreuses traces de sang.

Ceux-ci ont ensuite entendu des habitants du quartier. Plusieurs d’entre eux ont raconté avoir entendu des cris provenant de l’appartement en question, durant la nuit du 10 au 11 mars. L’un d’eux a précisé que ce logement était occupé par plusieurs personnes provenant d’Europe de l’Est. Il a déclaré que, dans la matinée du 10 mars, il a vu en sortir un homme ensanglanté, qui avait l’air de tenter de se cacher.

Petite amie

L’enquête a tout d’abord mené à Kinga Poplawska et à son frère, Daniel Poplawski, qui occupaient l’appartement où le crime a eu lieu. La première a d’emblée expliqué aux policiers qu’une bagarre avait éclaté entre son frère ainsi que deux autres hommes et la victime. Ces trois derniers, ainsi que Monika Nazarczuk, petite amie de la victime, étaient hébergés chez Kinga Poplawska et Daniel Poplawski.

Plus tard, en septembre 2017, Lukasz Sredzinski a été arrêté après que Daniel Poplawski l’a reconnu, en prison, comme étant l’un de ceux qu’il avait hébergés. Lukasz Sredzinski venait d’être placé sous mandat d’arrêt pour d’autres faits.

Jaloux

Monika Nazarczuk et Hubert Mystkowski ont quant à eux été arrêtés en Pologne et extradés vers la Belgique, la première en avril 2018 et le second en août 2018. Ils ont été identifiés sur la base des renseignements donnés par les trois premiers suspects arrêtés, ainsi que sur la base d’images de vidéo-surveillance d’un magasin de nuit où les accusés sont allés acheter de l’alcool durant la nuit des faits, à proximité du lieu du crime.

Selon les différentes déclarations des accusés, Hubert Mystkowski était jaloux de Sebastian Hurcewicz parce qu’il était amoureux de Monika Nazarczuk. Une bagarre a alors éclaté entre eux, avant que les deux autres hommes, en particulier Lukasz Sredzinski, ne s’en mêlent. Tous étaient sous l’emprise de stupéfiants et d’alcool.