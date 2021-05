Participez à la grande étude Corona qui se tient ce mardi

Pour cette édition, les chercheurs s’intéressent tout particulièrement aux raisons qui poussent les gens à effectuer un test corona.

Une nouvelle édition de la« Grande Étude Corona», initiée par l’Université d’Anvers en collaboration avec d’autres universités belges, se tient ce mardi.

Le questionnaire à remplir pour y participer est disponible - en français également - jusque 22h sur le site de l’université. Pour cette édition, les chercheurs s’intéressent tout particulièrement aux raisons qui poussent les gens à effectuer un test corona.

LIRE AUSSI| «Nous n’avons que de bonnes nouvelles à annoncer»

LIRE AUSSI| Que fera la Belgique avec ses vaccins excédentaires?

«Ces trois derniers mois, nous n’avons constaté aucun changement majeur dans les raisons pour lesquelles les tests sont effectués», déclare le professeur Philippe Beutels de l’UAntwerpen.

«Et ceci malgré le fait que les tests rapides sont promus et mis à disposition par les entreprises. On peut s’attendre à ce que de plus en plus de personnes utilisent les autotests pour s’adonner à des activités à risque. Pour le moment, nous ne le constatons que dans le domaine des voyages, où ce type de test a un caractère moins formel et peut être une condition préalable pour voyager.»

Les participants seront également questionnés sur les assouplissements annoncés à partir du 9 juin. Si le nombre de patients en soins intensifs diminue suffisamment, le secteur de l’horeca sera autorisé à rouvrir à l’intérieur. Il sera possible de recevoir jusqu’à quatre personnes chez soi et des événements en intérieur pourront alors à nouveau être organisés avec une jauge limitée à 200 participants.