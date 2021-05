Météo des prochains jours: une légère accalmie jeudi

Nuages, averses intenses ou orageuses, grêle et fortes rafales de vent vont déferler sur la Belgique mardi après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Le nord-ouest devrait y échapper en grande partie, même si une averse orageuse pourrait tout de même s’y abattre. Le thermomètre n’affichera pas les valeurs espérées à l’approche de l’été: seuls 10°C en Hautes-Fagnes et 15 ou 16°C dans le centre, sous un vent modéré de secteur ouest à nord-ouest.

Les averses laisseront leur place mardi soir à un temps pratiquement sec, de larges éclaircies illumineront même la nuit. Le mercure restera frais, oscillant entre 1 et 9°C.

Mercredi débutera sous le signe de l’espoir, avec un temps sec et des éclaircies. Le répit ne sera toutefois que de courte durée, les nuages s’accumuleront rapidement et des averses laisseront tomber leurs gouttes déjà en cours de matinée. Elles pourront, une fois n’est pas coutume, être intenses et orageuses. La Côte bénéficiera d’un temps plus sec et ensoleillé dans l’après-midi. Les températures seront comprises entre 10 et 16°C, sous un vent toujours modéré.

Une accalmie se profile jeudi, le temps devrait rester sec tout au long de la journée malgré de la grisaille annoncée dans l’est et le développement de nuages cumuliformes partout ailleurs dans l’après-midi. Il fera légèrement plus chaud, avec 12 à 17°C prévus.

Le temps variable, frais, venteux et pluvieux sera de retour vendredi et restera campé sur la Belgique le week-end.