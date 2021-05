Que fera la Belgique avec ses vaccins excédentaires?

La Belgique a commandé plus de 30 millions de vaccins. Que va-t-il se passer pour les vaccins non-utilisés?

Alors que la campagne de vaccination s’accélère en Belgique, les livraisons de vaccins aussi. Les mois de juin et juillet vont être particulièrement intenses car les livraisons vont passer à la vitesse supérieure. On attend en effet plus d’un million de doses par semaine. Cette semaine 800 000 vaccins seront administrés.

Mais notre pays a commandé en tous plus de 30 millions de vaccins. Pas besoin de sortir sa calculette pour se rendre compte, que des vaccins pourraient ne pas être utilisés. Mais que fera la Belgique avec ses doses excédentaires? Sabine Stordeur a fait le point lors de la conférence de presse.

«Les livraisons de vaccin seront encore très généreuses et notre ambition est de ne gaspiller aucune dose» explique Sabine Stordeur de la Task Force vaccination. «Dans un premier temps, elles serviront à poursuivre la campagne de vaccination actuelle auprès des personnes encore hésitantes ou réticentes et qui n’ont pas encore répondu aux invitations.»

«Il y a également l’initiative Covax à laquelle la Belgique va participer. En donnant les doses non utilisées aux pays les plus pauvres de manière à pouvoir les aider à avancer.»

«Et enfin, en attendant les données scientifiques et les décisions politiques, les doses pourraient être utilisées pour vacciner les personnes plus jeunes mais également pour donner une 3 ème dose au public le plus vulnérable ou le plus exposé au risque d’infection.»