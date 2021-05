Beñat San José (ex-Eupen) sort du silence: «Le Mexique? Je suis sur le point de signer à Mazatlán»

Très discret depuis qu’il a fait ses adieux à Eupen, l’entraîneur Beñat San José s’est enfin exprimé sur la suite de sa carrière.

Ce lundi 17 mai, l’Association des entraîneurs de football de Guipuscoa (province du Pays basque espagnol) organisait un petit colloque du côté de Saint-Sébastien. Avec un invité bien connu dans cette région puisqu’il y est né: l’ex-coach eupenois Beñat San José.

Après avoir refusé de prolonger à Eupen, l’homme est rentré chez lui, à Saint-Sébastien. Depuis, il a décliné les demandes d’interview. Mais ce lundi, il est (enfin) sorti de son silence, confirmant au passage sa prochaine signature au Mexique.

«Mazatlán? Nous sommes sur le point de signer» a confié l’ancien mentor des Pandas durant ce petit colloque. «En tant que coach, quand tu suscites l’intérêt d’un club sérieux, avec de bonnes infrastructures et où tu sens que tu peux grandir comme entraîneur, ça te séduit. Le championnat mexicain m’attirait depuis un certain temps. Quand tu entraînes en Amérique, tu songes à la Liga MX (NDLR: D1 mexicaine) qui est un championnat exigeant» dixit celui qui a transité par l’Arabie saoudite, le Chili, la Bolivie, les Émirats arabes unis et la Belgique. «Les dirigeants du club de Mazatlán ont su me séduire et me convaincre. J’ai déjà beaucoup bougé dans ma carrière, ce sera un nouveau challenge puisqu’on a trouvé un accord.»

S’il était encore en Espagne ce lundi, Beñat San José devrait rapidement s’envoler vers le Mexique pour y parapher son nouveau contrat.

«En Belgique, j’ai grandi comme entraîneur»

Après avoir évoqué son prochain club, le T1 de 41 ans a longuement parlé tactique, revenant sur ses multiples expériences. Il s’est toutefois montré moins loquace concernant ses deux ans à Eupen. Beñat San José n’a d’ailleurs pas dévoilé les raisons de son refus de prolonger au Kehrweg.

«J’ai beaucoup grandi pendant ces deux ans en Belgique. J’en garde le souvenir d’une compétition très intense, avec beaucoup d’impact physique et une variété tactique très large. J’y ai fait face à des schémas très différents. Les entraîneurs ont un panel tactique très large. Il faut savoir s’adapter» a résumé le futur entraîneur de Mazatlán.

Pour rappel, sous la direction de Beñat San José, l’AS Eupen a battu le record de points pris en une saison, tout en atteignant la demi-finale de Coupe de Belgique. Un bilan a priori encourageant, mais jugé insuffisant au vu des moyens déployés cette saison par les propriétaires qataris du matricule frontalier.

Ayant reçu une proposition de prolongation fortement revue à la baisse, conjuguée à une forte incertitude quant au degré de compétitivité de l’équipe eupenoise pour la prochaine saison, Beñat San José a préféré en rester là. Il va d’ores et déjà rebondir, au Mexique, alors que du côté d’Eupen, on patiente en attendant de connaître les intentions d’Aspire concernant le futur à court terme de l’AS.