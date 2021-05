DIRECT| Sciensano analyse les dernières tendances de l’épidémie pour la Belgique

L’Institut scientifique de Santé publique Sciensano analyse les dernières tendances de l’épidémie pour la Belgique avec une certaine satisfaction.

«Aujourd’hui, nous n’avons que de bonnes nouvelles à annoncer», c’est avec ces mots que le virologue Steven Van Gucht a entamé la conférence de presse.

«Tous les chiffres vont dans la bonne direction et suivent les prévisions les plus optimistes. Malgré l’assouplissement, les gens restent très prudents. Une attitude dont nous ne pouvons qu’être satisfaits. Par ailleurs, on voit que l’accélération de la vaccination porte ses effets.»

«Plus de 90% des plus de 65 ans sont couverts par une dose de vaccin. Par ailleurs, ces bons chiffres nous le devons aussi à la prudence des personnes. De nombreuses personnes sont encore extrêmement prudentes» renchérit Yves Van Laethem.

Le nombre moyen de nouvelles infections par jour continue de baisser, tout comme le nombre d’hospitalisations, qui est descendu en dessous de 100 pour la première fois en trois mois hier.

«Le point positif c’est que ces diminutions se constatent dans tous les groupes d’âges y compris chez les enfants de moins de 10 ans.»

-

Cette diminution se retrouve partout sauf dans le Brabant wallon.

«En nombre absolu, c’est toujours dans la province d’Anvers que l’on retrouve le plus de cas suivi par le Hainaut et la Flandre orientale.»

-

Les chiffres

La Belgique a recensé 2.153 infections quotidiennes au Sars-CoV-2 en moyenne; entre le 8 et le 14 mai, ce qui représente une diminution de 28% par rapport à la période de sept jours précédente, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour mardi matin.

Mais le porte-parole avertit «le tableau est un petit peu moins rose en réalité à cause du congé de l’Ascension car moins de personnes ont été testées. Moins de la moitié des personnes ont été testées que le jeudi de la semaine précédente.»

Hospitalisation

On recense en Belgique 1.857 malade du Covid-19 hospitalisés (-18% de moins en une semaine), dont 610 en soins intensifs (-14% en une semaine). À ce rythme, l’objectif intermédiaire de 500 patients en soins intensifs devrait être atteint d’ici la fin du mois de mai.

«Les personnes dans la quarantaine et cinquantaine se retrouvent à l’hôpital mais on constate également une hausse chez les trentenaires.»

Décès

Les chiffres diminuent également On déplore encore. 25 décès par jour en moyenne soit une diminution de 25%. C’est chez les 65-75 ans que l’on constate le plus grand nombre de décès.

Vaccination

Les bonnes nouvelles se pousuivent. Le palier de 5 millions de vaccins injectés a été franchi. Plus de 42% des citoyens de notre pays ont reçu leur première dose.

Les mois de juin et juillet vont être intenses. On attend plus d’un million de doses par semaine.