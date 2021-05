Le Standard de Liège revient au maillot adidas

Les Rouches ont annoncé ce mardi le retour de la vareuse adidas pour la saison prochaine.

La marque allemande fournira les équipements à toutes les équipes et au staff du Standard de Liège.

Cela avait déjà été le cas à trois reprises: 1969-1973, 1976-1981 et 1987-2003. «Renouer avec un équipementier mythique considéré comme une référence par tous nous remplit de joie et de fierté. Notre club et adidas partagent les mêmes valeurs si chères à nos supporters et comptent bien leur proposer ensemble lors des prochaines saisons beaucoup de plaisir et d’émotions comme cela fut déjà le cas par le passé», indique Alexandre Grosjean, CEO, sur le site internet du club.

Standard de Liège 🤝 adidas pic.twitter.com/uXBoPH9izw — Standard de Liège (@Standard_RSCL) May 18, 2021

Depuis la saison 2017-2018, le Standard est habillé par New Balance