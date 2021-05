Euro: Benzema de retour en équipe de France?

L’attaquant du Real Madrid, qui n’a plus été convoqué depuis octobre 2015 pourrait être la surprise dans la liste de Didier Deschamps.

Mis en cause dans une affaire de chantage à la sextape visant Mathieu Valbuena, Karim Benzema n’a plus été convoqué par Didier Deschamps depuis octobre 2015.

Le sélectionneur national n’a jamais vraiment écarté l’attaquant du Real Madrid, mais il n’a jamais confirmé non plus si oui ou non un retour en sélection était possible.

Cela pourrait être chose faite ce mardi soir, lors de l’annonce de la liste, indique L’Équipe. «Depuis quelques jours, le sujet ne semblait plus si tabou chez les Bleus et serait même entré dans la réflexion de Didier Deschamps. Il connaît les équilibres collectifs en jeu. Mais il sait aussi ce que l’avant-centre du Real Madrid, qui traverse sans doute la meilleure saison de sa carrière (NDLR: 22 buts et 8 assists en Liga, 6 buts en Ligue des Champions), peut lui apporter lorsqu’il est à ce niveau.»

Benzema, qui a manqué l’Euro 2016 et le Mondial 2018, va-t-il connaître les joies d’un titre européen avec les Bleus? Dans son entourage, on affirme que l’attaquant a toujours envie de porter le maillot de l’équipe de France.