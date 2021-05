Agressée dans la rue à Tournai, par trois individus dont un armé d’un couteau

Les faits, d’une extrême violence, ont été commis mercredi mais n’ont été dévoilés par le parquet de Tournai que ce lundi soir. Ils se sont déroulés à proximité de la place de Lille, à Tournai.

Il était environ 23 h, ce mercredi, quand une piétonne qui circulait à l’angle des rues Blandinoise et des Augustins, a croisé un groupe de trois individus qui redescendait cette dernière. En s’engageant dans la rue Blandinoise, la personne – qui circulait seule – s’est fait violemment agresser par le groupe en question.

Elle a d’abord été attrapée par-derrière et maîtrisée. Les suspects se sont ensuite placés face à leur victime qui a alors constaté que l’un des agresseurs était porteur d’un couteau. Les suspects se sont montrés agressifs en paroles et en gestes bousculant et secouant «leur proie» pour qu’elle remette sa sacoche et ce qu’elle avait sur elle. Durant son agression, la dame a été tenue en respect par le suspect porteur du couteau qui la tenait par la veste au niveau du cou et qui avait placé son couteau à hauteur de son torse.

Sous les violences et les menaces, la victime a été contrainte de remettre sa sacoche et son contenu. Avant de s’enfuir vers les boulevards, les malfrats ont de nouveau bousculé et secoué leur victime la faisant tomber au sol.