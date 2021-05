Standard: pas de déchirure pour Nicolas Raskin

Touché au genou, le médian liégeois ne souffrirait pas d’une déchirure d’un ligament. Il sera absent 3 à 4 semaines malgré tout.

Soulagement chez les Rouches: Nicolas Raskin ne souffre pas d’une déchirure des ligaments croisés du genou, comme craint ce week-end, alors qu’il s’était fait mal à l’entraînement, samedi, sur un jeu avec ballon.

3-4 semaines d’indisponibilité

Mbaye Leye craignait le pire et, donc, une absence de minimum six mois. Le scanner passé ce lundi a révélé qu’il n’y a pas de déchirure. «Les examens ont révélé une dilacération de la graisse de Hoffa. Son indisponibilité est évaluée entre 3 et 4 semaines», a fait savoir le club liégeois ce lundi. La saison du médian liégeois est évidemment terminée.