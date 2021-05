Le débrief du jour: Phase 2 de la vaccination | Les 26 Diables de l’Euro | Deux suspects de «La Boum» identifiés

La vaccination entre dans une nouvelle phase en Wallonie, la liste des Diables rouges de l’Euro 2020, des suspects identifiés après «La Boum»: voici le condensé de l’actualité de ce lundi.

1. Phase 2 de la vaccination

La Wallonie entame pleinement la phase de vaccination destinée au grand public (phase 2) dès ce lundi.

Les invitations seront envoyées par âge et de manière décroissante en commençant par les personnes âgées de 64 ans et moins. Dans certaines provinces, cette phase est déjà entamée, avec des personnes de moins de 45 ans déjà invitées.

LIRE PLUS | Activation de la «phase 2» du plan de vaccination ce lundi en Wallonie

LIRE PLUS | L’épidémie de Covid-19 continue de ralentir en Belgique: tous les indicateurs à la baisse

2. Voici les Diables de l’Euro

Ce lundi midi, Roberto Martinez a dévoilé la sélection des 26 Diables rouges (ainsi qu’une liste de 11 remplaçants) retenus pour participer à l’Euro 2020, du 11 juin au 11 juillet.

LIRE PLUS | Voici la liste des 26 Diables rouges sélectionnés pour l’Euro

3. Deux suspects de «La Boum» identifiés

La police a identifié deux suspects dans le cadre de l’enquête sur les émeutes qui ont suivi le faux festival «La Boum», le 1er avril dernier, au bois de la Cambre à Bruxelles. Ces deux suspects figurent parmi les quatre personnes au sujet desquelles un avis de recherche avait été diffusé le 30 avril.

LIRE PLUS | Deux suspects identifiés dans l’enquête sur «La Boum» du 1er avril au bois de la Cambre

4. Disneyland Paris rouvrira bientôt

Première destination touristique privée en Europe, Disneyland Paris rouvrira le 17 juin après plus de sept mois de fermeture à cause du Covid, avec distanciation physique de rigueur dans les attractions comme dans les files d’attente, et port du masque obligatoire pour tous les visiteurs dès l’âge de six ans.

LIRE PLUS | Disneyland Paris rouvrira le 17 juin: quel protocole ?

5. Miss Univers est Mexicaine

Andrea Meza, Miss Mexique, a été couronnée Miss Univers dimanche aux États-Unis, à l’issue d’un concours où Miss Birmanie a dénoncé le coup d’Etat de l’armée dans son pays.

LIRE PLUS | Miss Univers 2021: la Mexicaine Andrea Meza couronnée, le coup d’État en Birmanie évoqué