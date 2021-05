VIDÉO | On sait comment sera exploité le terrain de 6m² vendu à Esneux

Ce minuscule terrain de 6m² vendu dernièrement à Esneux sera bien utile à son nouveau propriétaire. Mais que peut-on bien faire d’un si petit terrain?

Nous vous racontions cette étonnante histoire il y a quelques jours: à Esneux, un terrain de 6 m² en forme de triangle a été vendu pour la somme de 6 000€.

Mais que va bien pouvoir faire le propriétaire d’un si petit terrain?

Un garage? Non, trop petit, ou alors pour un vélo.

Un potager? C’est une idée, mais rien ne nous dit que le propriétaire a la main verte.

Un très petit appartement? Non plus. Mais on s’approche…

Appartements

Le nouveau propriétaire de ce bien minuscule n’est autre que le promoteur de l’immeuble à appartements qui se situe rue du Mont. Un bel immeuble qui, sur l’arrière, est collé au petit terrain. Dès lors, le proprio aurait le projet d’installer sur son nouveau terrain un escalier (de secours?) avec un bardage en bois. Du moins, c’est une indiscrétion de… ruelle.

Voilà de quoi rassurer les riverains de cette jolie ruelle du quartier de l’église St Hubert.

Découvrez le plus petit terrain de Wallonie dans notre vidéo en tête de cet article.

Le terrain se trouve à l’arrière de cet immeuble à appartements de la rue du Mont. © Jacques Duchateau