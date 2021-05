Coronavirus: tendances «plutôt bonnes» à Bruxelles, qui dépasse les 500.000 vaccins

Les indicateurs de la pandémie continuent à décroître en Région bruxelloise. Ils sont au plus bas depuis plusieurs mois. La vaccination dépasse les 500.000 doses mais les 1res injections risquent de ralentir dans les 2 semaines à venir.

Les courbes de contamination bruxelloises présentées ce 17 mai ne semblent pas (encore?) subir l’impact de la réouverture des terrasses. «Les tendances sont plutôt bonnes», affirme en effet Inge Neven, responsable du service d’inspection d’hygiène de la Cocom.

Passant en revue les indicateurs, la spécialiste garde un ton optimiste. Ainsi, le taux d’incidence de 312 contaminations pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours est le plus bas observé depuis longtemps à Bruxelles (380 la semaine dernière, 459 il y a 15 jours, 487 il y a 3 semaines). Le nombre de tests effectués, s’il diminue un peu, «reste relativement stable» avec un taux de positivité à 5% (6,5% la semaine dernière, 7,6% il y a 15 jours, 9,6% il y a 3 semaines). «Une bonne diminution, alors que la Belgique reste stable», pointe Neven. L’experte de la Cocom se félicite ainsi de voir la valeur R (reproductivité de l’épidémie) à 0,74 (pour 0,96 la semaine dernière en venant de 0,82 et 1,07 il y a trois semaines).

Concernant les hospitalisations et lits en soins intensifs, la tendance à la baisse se confirme aussi. Les premières se situent un peu au-dessus des 300 admissions sur 7 jours et les seconds aux alentours de la centaine.

500.000 doses injectées à Bruxelles

Concernant la vaccination, Bruxelles a dépassé les 500.000 doses injectées avec un total arrêté à 506.400 ce lundi 17 mai 2021. 369.000 personnes ont reçu à Bruxelles leur 1re dose et 137.000 la 2e. La dernière semaine, Bruxelles a administré 62.300 doses dont 770 en équipes mobiles et quelque 60.000 dans ses 10 centres de vaccination. «Une belle semaine», se réjouit Inge Neven. «Avec un record des équipes mobiles».

Comme déjà annoncé, les prochaines semaines vont marquer une diminution des volumes de vaccins en premières doses. «On prend davantage en stock pour assurer de pouvoir administrer la 2e dose», répète la responsable de la Cocom. «Dès lors, il y aura assez peu de 1res doses lors des deux semaines à venir». La Région prévoit 31.000 1res injections pour cette semaine du 17 mai et 11.500 lors de la suivante, dès le 24 mai. Et 115.000 au total sur les 15 jours à venir.

Dans les tendances à souligner dans la couverture vaccinale, une augmentation de 4% chez les 65 + sur les 2 semaines passées, et de 25% chez les 45 +. Les 35 + sont à 12%.

Sur BruVax, 131.000 personnes sont aujourd’hui inscrites et 31.000 sur liste d’attente. «Si on est éligible, c’est le moment de s’inscrire pour avoir sa 2e dose au mois de juillet au plus tard», martèle Inge Neven.