Disneyland Paris rouvrira le 17 juin: quel protocole ?

Après plus de sept mois de fermeture, Disneyland Paris va rouvrir ses portes.

Première destination touristique privée en Europe, Disneyland Paris rouvrira le 17 juin après plus de sept mois de fermeture à cause du Covid, avec distanciation physique de rigueur dans les attractions comme dans les files d’attente, et port du masque obligatoire pour tous les visiteurs dès l’âge de six ans.

«Nous avons tous rêvé de ce moment», commente lundi la présidente du site, Natacha Rafalski, dans le communiqué annonçant la réouverture à Marne-la-Vallée, près de Paris, des Parcs Disneyland et Walt Disney Studios, de l’hôtel «Disney’s Newport Bay Club» et du Disney Village.

Le parc qui emploie quelque 17.000 personnes avait cessé son activité entre le 13 mars et le 15 juillet 2020, avant de refermer le 30 octobre. Les restrictions sanitaires l’avaient obligé à repousser ses dates de réouverture, prévues le 13 février puis le 2 avril.

«Notre réouverture s’accompagnera de mesures d’hygiène et de sécurité appropriées», indique le site sans détailler les jauges appliquées en termes d’accueil.

En Californie, le parc Disneyland d’Anaheim a rouvert fin avril avec une jauge limitée à 25% de la capacité d’accueil habituelle.

Le masque à partir de 6 ans

«Tous les visiteurs de six ans et plus ainsi que les prestataires externes devront porter un masque conforme et ce, à tout moment de la journée (à l’exception des repas)», précise sur son site internet Disneyland Paris.

En France, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics fermés (restaurants, commerces, musées) pour les personnes âgées de 11 ans et plus. Il l’est également à l’école pour les enfants dès six ans.

Le parc - qui ne communique plus son nombre de visiteurs depuis 2015, année où il avait accueilli 14,8 millions de personnes - «demande» également aux visiteurs «de se soumettre à un auto-diagnostic de leur état de santé avant toute visite».

Des mesures «de santé et de sécurité» seront mises en oeuvre sur l’ensemble du site: «Les files d’attente, les boutiques, les hôtels, les restaurants et les autres installations. Elles seront également renforcées dans les véhicules des attractions. Certains spectacles, expériences ou événements, n’auront pas lieu ou pourront être modifiés à la réouverture en fonction de l’évolution des directives des autorités françaises et sanitaires».

Plus de «câlins» avec les mascottes

Concrètement, dans les attractions, «la configuration de chaque véhicule, ainsi que l’embarquement, seront adaptés à la distanciation physique entre les groupes ou les familles».

A certaines heures de la journée également, la réservation d’un «pass» via l’application mobile officielle sera «nécessaire afin de rejoindre la file d’attente des attractions les plus populaires pendant un créneau horaire dédié».

Les aires de jeux pour enfants ainsi que les «rencontres traditionnelles» avec les personnages Disney «resteront temporairement indisponibles». Les «interactions rapprochées, incluant les câlins, seront temporairement suspendues» avec les mascottes.

Les salles de spectacles, couvertes et en plein air, «seront configurées pour assurer la distanciation physique», indique le parc, qui met en avant le renforcement de la fréquence de nettoyage des attractions «avec une attention toute particulière pour les zones de contacts fréquents».

Après une activité 2020 grevée par la pandémie du coronavirus, Disneyland Paris mise sur la saison estivale 2021 et le retour des touristes français comme étrangers pour redresser la barre.

Au niveau mondial, le groupe américain Disney a annoncé il y a quelques jours que les mesures de restrictions et de sécurité liées à la crise sanitaire devraient encore lui coûter 1 milliard de dollars sur son année fiscale 2021.

Au deuxième trimestre de son exercice décalé (janvier-mars), le chiffre d’affaires a reculé de 13% sur un an à 15,6 milliards de dollars, inférieur aux attentes du marché. Toutes les activités ont vu leurs revenus baisser, sauf les plateformes de streaming.

En novembre 2020, Disney - qui employait quelque 203.000 personnes dans le monde à fin octobre - avait annoncé prévoir de supprimer 32.000 emplois dans ses activités liées aux parcs d’attractions d’ici à la fin du premier semestre 2021, en raison de l’impact de la pandémie.