Pour une A8 plus fluide à Halle, il faut encore attendre

Il faut attendre pour avoir une autoroute A8 plus fluide à Halle. Des travaux sont prévus pour la mobilité douce.

La députée wallonne Mathilde Vandorpe (cdH) a interrogé le ministre Philippe Henry (Écolo) à propos du fameux «bouchon de Halle» sur l’autoroute A8. Du neuf? Pas du tout. Pour l’instant, des travaux sont uniquement projetés afin de faciliter la mobilité douce (locale). Le «vrai» projet (estimé à 300 millions€) annoncé voilà dix ans (tunnels) reste encore dans les cartons.

«Les travaux sur la passerelle piétonne à l’intersection avec Rodenemweg ont commencé» explique le ministre Henry. «Après la pose des fondations le mois dernier, la préparation du pont en acier se poursuit. Selon le planning actuel, l’entrepreneur commencera par la construction des tours d’escalier à la mi-juillet pour placer le tablier du pont lui-même dans la seconde moitié du mois d’août. Pour cela, l’A8 sera fermée pendant deux soirs et nuits. Cette fermeture de l’A8 fera l’objet d’une large communication afin d’informer tous les usagers de la route.»

«Un certain nombre de travaux d’asphaltage sur la N230a et l’A8 seront également réalisés cette année» précise encore le ministre.

«L’étude et la réalisation des deux ponts temporaires pour cyclistes, au niveau de la N28 et du Hallweg, sont actuellement budgétées pour 2022. Cependant, cela doit encore être confirmé par la ministre compétente, Mme Lydia Peeters.»

«En outre, il y a un projet de remaniement de l’A8/N203a, avec comme principales ambitions d’une part, de permettre à l’A8 de mieux remplir son rôle d’autoroute et, d’autre part, d’augmenter fortement la sécurité routière et l’habitabilité des zones résidentielles environnantes Sint-Rochus, Essenbeek et Rodenem. Un certain nombre de scénarios sont encore à l’étude pour ce projet.»

«La rénovation et le remplacement des complexes actuels de bretelles d’accès à la N6 (Ratteput) et à la N7 (échangeur 22) par un échangeur de raccordement unique et entièrement nouveau font également partie de ce projet.»

«Il s’agit d’un projet distinct du réaménagement du ring de Halle (N203a). Pour ce dernier projet, il n’y a actuellement aucune perspective concrète d’étude ou de mise en œuvre.»