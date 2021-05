Wallonie picarde: les chiffres de la vaccination par commune

Voici comment avance la vaccination en Wallonie picarde et dans ses 23 communes.

La vaccination avance bon train en Wallonie picarde. Environ 38% des citoyens résidant dans notre région ont reçu au moins une première dose de vaccin au Covid-19. C’est bien mieux que dans le reste de la province de Hainaut (32,7%) Le. taux global de vaccination en Belgique était de 30,8% cette semaine.

Au niveau de la population totalement vaccinée, la Wallonie picarde fait le forcing (11,8%) et termine sur la plus petite marche du podium derrière le Brabant wallon et Namur qui affichent un taux respectivement de 12,7% et de 12,9%.

C’est à Brugelette où l’on vaccine le moins (26,93%) et à Rumes et à Comines où l’on vaccine le plus (près de 45% de la population) selon les chiffres disponibles par l’AViQ, l’Agence wallonne pour une vie de qualité, qui publie quotidiennement le nombre de personnes vaccinées et le taux de vaccination pour la Wallonie, par province et par commune. Elle se base, comme Sciensano, sur les données communiquées par Vaccinnet et Statbel. Nous publions les chiffres disponibles au 14 mai dernier.

le faible taux de personnes vaccinées s’explique peut-être par la faible circulation du virus. Le taux de personnes totalement vaccinées est à Brugelette le plus faible avec 8,46% (un taux qui se rapproche de celui de Lessines et de Bernissart). Il est possible que les habitants de ces communes s’intéressent moins à leur santé. Ils pensent peut-être qu’ils n’ont pas besoin de se faire vacciner.

À l’opposé, c’est à Rumes où l’on vaccine le plus, le nombre de personnes totalement vaccinées approchant la moyenne provinciale La commune enregistre un très fort taux de personnes ayant reçu leur première dose, Rumes terminant encore sur la plus haute marche de notre podium.

Mouscron enregistre le plus important taux

À Enghien l’on note le plus haut taux de personnes totalement vaccinées; près de 20% de la population ont reçu leurs deux doses de vaccins.

Mouscron se distingue par un faible taux de gens ayant reçu une première dose, et le nombre important de personnes totalement vaccinées: près de 17% de la population, soit 58 767 habitants selon Statbel (l’office. belge de statistique)