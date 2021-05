«C’est flagrant, l’accès au vaccin est inégal entre riches et défavorisés»: comment Bruxelles décentralise sa vaccination «pour ne laisser personne de côté»

Après Molenbeek, c’est Saint-Josse qui va injecter 120 vaccins depuis son antenne locale. C’est que le taux vaccinal ne dépasse pas les 20% dans les communes les plus pauvres de Bruxelles. Alors la Cocom descend sur le terrain pour convaincre sa diversité de tendre l’épaule à la seringue.

Après Molenbeek, Saint-Josse participe dès cette semaine à un projet pilote de terrain de micro-vaccination décentralisée. L’ambition de cette seconde expérience mise en place dans la capitale est de convaincre les Bruxellois et Bruxelloises qui ne sont pas touchés par les canaux «plus classiques» de communication. Car à Bruxelles, le fossé se creuse entre communes riches et pauvres.

«Saint-Josse disposera de 120 vaccins», annonce ce 17 mai Inge Neven, responsable du service d’inspection de l’hygiène de la Cocom, qui pilote à Bruxelles la stratégie de vaccination. Elle est relayée par Emir Kir, Bourgmestre de Saint-Josse: «En principe, le centre se situera à la salle Neslon Mandela, au 50 rue Verte. Un stand attenant permettra l’inscription et l’information». Le lieu est «entièrement pris en charge par la commune». C’est un médecin de la maison médicale Saint-Josse qui y piquera les citoyens.

Le centre de vaccination de proximité sera localisé salle Nelson Mandela, rue Verte. Google Street View Selon le maïeur, cette antenne «dans une vaste salle de sport» pourrait s’élargir en centre de vaccination pérenne car elle dispose de la superficie et des équipements idoines, comme des entrée et sortie distinctes. C’est d’ailleurs une demande «farouche» qu’Emir Kir répète «depuis des mois». Pour lui, «c’est flagrant: l’accès à la vaccination est inégalà Bruxelles entre populations aisée et défavorisée. Si les gens n’y arrivent pas, ce n’est pas qu’une question idéologique mais d’accès au site d’inscription». Et d’étayer, sur base d’enquêtes réalisées par les équipes de sensibilisation: «deux tiers des gens qui viennent nous voir n’ont pas d’e-mail actif et un tiers n’a pas de GSM ou pas de N° activé». Quand tout ou presque se règle via écran, «comment voulez-vous?»

Au marché

La Cocom n’est pas sourde à ces arguments. C’est pour les contrer que l’expérience pilote de vaccination locale molenbeekoise a été menée le 6 mai. «La commune disposait de 14 seringues. Nos acteurs de terrain, qui parlent la langue des habitants, ont approché les 65 + faisant leurs courses au marché pour les sensibiliser à la vaccination. Celle-ci pouvait se faire dans la maison communale, juste à côté», retrace Inge Neven. «Ça a été un très très bon test-pilote, c’est pourquoi on en étend désormais le principe dans d’autres communes». Molenbeek reprend d’ailleurs son tour dès cette semaine en décuplant le stock de seringues: 150 vaccins seront disponibles place Communale.

La «team covid» de Molenbeek «parle la langue des habitants», ce qui permet de leur expliquer les enjeux de la vaccination. BELGA

Dans ces communes au niveau socio-économique le plus bas, la population est plus jeune et sa diversité culturelle en fait des cibles plus difficiles à atteindre.

L’ambition de la cocom est bel et bien «d’atteindre un public qu’on ne pourrait pas toucher sur base d’une communication normale», répète Inge Neven, qui ne veut «laisser personne sur le côté». Particulièrement dans les communes dites «du croissant pauvre». À Molenbeek et Saint-Josse donc, mais aussi Schaerbeek, Bruxelles-Ville et Saint-Gilles notamment, où le cap des 20 % de vaccination n’est pas encore atteint. Ce qu’Inge Neven explique par un double facteur: «Dans ces communes au niveau socio-économique le plus bas, la population est plus jeune et sa diversité culturelle en fait des cibles plus difficiles à atteindre».

Ambassadeurs

À Saint-Josse, Emir Kir estime que «les difficultés vont se reproduire avec les tranches d’âge inférieures». Le Bourgmestre est formel: «un centre one shot ne sera pas suffisant. On demande donc une solution pérenne». Par ailleurs, Kir souhaite aussi «être informé des personnes qui ne répondent pas aux sollicitations par e-mail. Nous pourrions ainsi les aider à s’enregistrer. Nous sommes au service de la Région pour les atteindre: la Commune reste un organe de confiance et de proximité pour ses citoyens».

La Cocom confirme qu’elle mise sur les administrations communales, mais pas seulement. À en croire Inge Neven, la sensibilisation gagne aussi du terrain depuis les pharmacies, les CPAS, les maisons médicales. «Nos équipes ont appelé les pharmaciens pour s’assurer qu’ils peuvent bel et bien inscrire les citoyens via BruVax. On a vu que ça marchait. D’autres actions suivront», promet l’experte. Qui espère voir les Bruxellois vaccinés par ces biais «devenir des ambassadeurs pour convaincre leur communauté».