Á Dubaï, la vie sportive et culturelle reprend… à condition d’être vacciné

Dubaï a annoncé lundi autoriser de nouveau sa population à participer à des rendez-vous sportifs ou à des concerts, à condition d’avoir été vacciné contre le coronavirus.

Les autorités de Dubaï, l’un des sept membres des Émirats arabes unis, ont affirmé dans un communiqué que les lieux de loisirs et de spectacles pourraient rouvrir avec une capacité de 70% maximum, pouvant aller jusqu’à 1 500 personnes à l’intérieur et 2 500 à l’extérieur.

«Des autorisations seront données pour des évènements sportifs, des concerts et des rendez-vous institutionnels ou sociaux, comme des diners de gala et des cérémonies de récompenses à condition que les participants et les spectateurs aient été vaccinés contre le Covid-19», est-il écrit.

Les hôtels peuvent par ailleurs pleinement rouvrir aux touristes, secteur clé pour l’émirat qui avait accueilli plus de 16 millions de visiteurs en 2019, avant la pandémie.

Concernant les mariages dans des hôtels ou des salles dédiées, ils pourront réunir jusqu’à 100 personnes vaccinées, poursuit le communiqué.

Les mariages à la maison pourront rassembler jusqu’à 30 personnes, pas forcément vaccinées, mais les autorités ont souligné que les participants devraient dans ce cas porter des masques et respecter la distanciation physique.

Plus de 546.000 cas de coronavirus ont été enregistrés aux Émirats depuis le début de la pandémie, dont 1.631 décès, selon les autorités.

Les Émirats, qui comptent environ 10 millions d’habitants, ont administré 11,4 millions de doses de vaccin (la plupart des vaccins requérant deux doses), ont affirmé les autorités dimanche.