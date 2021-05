Les «Journées Églises Ouvertes» auront lieu les 5 et 6 juin

Les «Journées Églises Ouvertes» se dérouleront les samedi 5 et dimanche 6 juin, ont annoncé lundi les organisateurs de l’évènement. Existant depuis 14 ans, les «Journées Églises Ouvertes» rassemblent un total de 214 lieux de culte participants en Belgique ainsi qu’au Luxembourg.

Depuis désormais 14 ans, l’ASBL Journées Églises Ouvertes organise chaque année un week-end permettant aux visiteurs de découvrir des lieux de culte de toutes les religions grâce à une visite guidée, une promenade balisée ou encore une animation musicale. Le but? «Faire découvrir à quiconque, croyants ou non, pratiquants ou non, de confessions différentes, la richesse et la beauté de ces lieux», comme l’explique Marc Huynen, président de l’ASBL. Cette année, 41 nouveaux édifices prendront part à l’évènement.

L’ASBL tient aussi à rappeler que «derrière chaque église se cache une équipe de trois à plus de dix bénévoles pour gérer quotidiennement l’entretien et l’animation de ces lieux», comme l’explique Marc Huynen. Les Journées Églises Ouvertes représentent donc aussi l’occasion de mettre en lumière le travail au quotidien de plus de 600 bénévoles.

Pour la seconde année consécutive, l’évènement devra avoir lieu en respectant les mesures sanitaires. Un maximum de 15 personnes masquées seront admises en même temps à l’intérieur des édifices. L’ASBL ayant créé un réseau européen depuis 2007, il sera aussi possible de visiter aux mêmes dates plusieurs édifices au Grand-Duché du Luxembourg. Une organisation semblable aura lieu en France du 25 juin au 5 juillet. La liste des lieux participants à ce week-end se trouve sur le site web de l’évènement.