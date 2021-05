DIABLES ROUGES | Axel Witsel sélectionné: «On prendra notre décision finale le 11 juin»

En revalidation, le milieu de Dortmund fait partie des 26 Diables rouges sélectionnés pour l’Euro. Mais Roberto Martinez n’hésitera pas à faire appel à un remplaçant si besoin.

Axel Witsel est dans une course contre-la-montre après sa blessure au tendon d’Achille. Mais le Diable, en revalidation, bat tous les records. Il a déjà repris la course moins de 4 mois après sa blessure et augmente l’intensité de ses entraînements de jour en jour.

Roberto Martinez avait déjà annoncé anticipativement qu’il ferait partie de la sélection. Il l’a confirmé ce lundi. «On doit être clair: on n’attend rien d’Axel. C’est une récompense pour le travail qu’il a effectué avec les Diables rouges», a indiqué le sélectionneur national.

Une décision sera prise le 11 juin, la veille du match inaugural contre la Russie. «On évaluera son état de forme. On est certain que s’il est fit, il nous aidera beaucoup pendant cet Euro. Mais si cela ne va pas, on a une liste de remplaçants sur laquelle on peut compter.»

Un procédé qui ressemble à celui utilisé pour le Mondial 2018, où Laurent Ciman avait été appelé comme joker médical pour Vincent Kompany. Mais il avait finalement quitté les Diables à la veille du premier match contre le Panama.