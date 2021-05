Des milliers de Palestiniens fuient la bande de Gaza et ses violences

Quelque 42 000 Palestiniens ont fui leurs maisons dans la bande de Gaza en raison des frappes aériennes israéliennes en cours, selon l’UNRWA, l’organisation des Nations Unies qui aide les réfugiés palestiniens. Cette dernière a ouvert une cinquantaine d’écoles pour accueillir les réfugiés.

En riposte aux milliers de roquettes lancées sur Israël depuis la bande de Gaza la semaine dernière, l’État hébreu mène des frappes aériennes à grande échelle dans la zone densément peuplée de la côte. Il y a ainsi eu des dizaines de bombardements dans la nuit de dimanche à lundi.

Les Nations unies avancent le nombre d’environ 2 500 personnes devenues sans-abri après que leurs maisons ont été détruites. Le directeur de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a indiqué dimanche sur Twitter qu’il était découragé par la situation à Gaza, soulignant que les habitants étaient déjà exposés au Covid-19 et à la famine avant les bombardements.

Ce regain de violence a déjà coûté la vie à plus de 200 personnes. Les autorités de la bande de Gaza parlent de 197 morts, dont 58 enfants. Dix décès ont été signalés en Israël. De nombreuses personnes ont également été blessées des deux côtés de la frontière.

À l’origine des violences se trouve la menace d’expulsion forcée de familles palestiniennes au profit de colons israéliens dans le quartier palestinien de Cheikh Jarrah à Jérusalem-Est, un secteur de la Ville sainte occupé par Israël depuis plus de 50 ans. Des heurts ont ensuite éclaté entre manifestants palestiniens et la police israélienne, faisant plus de 700 blessés parmi les Palestiniens. Le Hamas, au pouvoir à Gaza, a alors tiré un barrage de roquettes sur Israël en «solidarité» avec les manifestants. Depuis lors, Israël pilonne Gaza, cette enclave pauvre de deux millions d’habitants sous blocus israélien depuis près de 15 ans. L’Égypte a ouvert samedi sa frontière avec Gaza pour évacuer et soigner des blessés gazaouis.