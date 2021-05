DIABLES ROUGES | Casteels, Fellaini, les «naturalisables»: qui sont les grands absents de la sélection de Roberto Martinez?

Roberto Martinez a dévoilé sa sélection pour l’Euro, ce qui a fait forcément quelques déçus. On fait le point sur les grands absents de la liste.

Koen Casteels: raison médicale

Le portier de 28 ans réalise une grosse saison avec Wolfsburg en Bundesliga. Mais il ne sera même pas remplaçant, pour une bonne raison, annonce Roberto Martinez: «C’est une décision médicale. Il a besoin d’une opération à la fin de la saison. Ce n’est pas une décision technique, du tout. On espère qu’il va vite se rétablir.»

Marouane Fellaini: parti depuis trop longtemps

Parti en Chine, au SD Taishan, Fellaini ne fera pas son retour en sélection nationale à l’occasion de l’Euro. «Il est spécial, mais il a été hors de l’équipe pendant 3 ans. C’est une longue période. C’était un gros questionnement, mais on n’oubliera pas ce qu’il a apporté aux Diables rouges.»

Truffert et Struijk, les naturalisables: pour le futur

Adrien Truffert (Rennes) et Pascal Struijk (Leeds) sont respectivement français et néerlandais, mais ils possèdent tous les deux le passeport belge. Finalement, ils ne font pas partie de la sélection. «On a plusieurs joueurs avec des doubles nationalités. Il y a l’aspect immédiat mais on regarde aussi le futur. On continue de travailler dans les deux directions.»

Les autres absents

Hormis ceux-là, qui ont été cités en conférence de presse, Roberto Martinez a fait également d’autres malheureux.

Il y a d’abord ceux présents sur la liste de réserve. Januzaj, Verschaeren, Sambi Lokonga, De Ketelaere, Mechele, Saelemaekers avaient certainement l’ambition de figurer dans la liste exceptionnellement élargie. Mais ils pourront «profiter» d’une éventuelle défection pour tout de même voyager avec les Diables rouges.

Divock Origi a été, lui, écarté pour la deuxième grande compétition consécutive. Pas une surprise, car il ne joue pas à Liverpool.

Sebastiaan Bornauw a été opéré au dos en janvier mais a repris sa place en défense centrale à Cologne ces dernières semaines. Il ne fait pas partie des plans de Martinez. Tout comme Dodi Lukebakio, buteur de l’Hertha Berlin.