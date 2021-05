Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce lundi

Une carte pour les éducateurs, coup de sonde dans les agences de voyage, trois fois le Ventoux pour une bande de «Cinglés»… Voici une sélection de 10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi 17 mai.

1. Après la carte PROF, la carte EDUC?

Quand des éducateurs organisent des activités pédagogiques, une petite carte leur serait utile. «Fa cile et pas cher», note Écolo.

+ LIRE ICI |Après la carte PROF, la carte EDUC?

2. Les agences de voyages misent tout sur l’été

Progressivement, mais ce n’est pas encore le bout du tunnel. On a pris le pouls chez Mondial Express à Bertrix et chez Généraltour à Arlon.

+ LIRE ICI | Nos agences de voyages misent tout sur l’été: coup de sonde à Bertrix et Arlon

3. Trois fois le Ventoux pour les «C inglés» du PowermaXx

Pour les 50 ans de Laurent Gorgemans, sept membres du club de triathlon du PowermaXx se sont lancé un défi à la hauteur du demi-siècle de ce dernier.

+ LIRE ICI | Trois fois le Ventoux pour les «C inglés» du PowermaXx

4. Des élèves parodient «O n n’est pas des pigeons»

Les élèves du Cepes se sont attaqués à la parodie de l’émission RTBF. Cepes Channel est lancée ce lundi 17 mai.

+ LIRE ICI |Les élèves du Cepes parodient «O n n’est pas des pigeons»

5. VIDÉO | Le rafting, la passion décoiffante des Vilet

Quentin et Thibaud Vilet pratiquent le rafting depuis quelques mois. Et les Marchinois sont ambitieux.

+ LIRE ICI | VIDÉO | Le rafting, la passion décoiffante des Vilet

6. Un «T remplin du rire» privé de son véritable public

Six jeunes humoristes ont participé, sans vrai public, au «T remplin» du Festival du rire de Rochefort. Ce dernier reviendra en force en septembre pour fêter ses 40 ans.

+ LIRE ICI |Un «T remplin du rire» privé de son véritable public

7. Repeupler nos rivières de truites fario sauvages

L’écloserie provinciale du Pouhon, située à Trois-Ponts, reproduit des truites fario sauvages et relâche ensuite les alevins dans les rivières du bassin de l’Amblève.

+ LIRE ICI |Repeupler nos rivières de truites fario sauvages

8. Un certificat consacré au genre et à la sexualité

Mieux appréhender le genre, le définir, en saisir la complexité et la richesse, le décliner dans diverses disciplines et thématiques: c’est l’objet d’une nouvelle certification universitaire que l’ULB va délocaliser à Charleroi, avec l’aide du centre d’action laïque et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

+ LIRE ICI |Un certificat consacré au genre et à la sexualité

9. Cynthia Evers: l’exaltation du corps et de l’âge dans la peinture

Peintre engagée et passionnée, Cynthia Evers vit et crée à 100 à l’heure. À travers ses œuvres, elle célèbre les corps vieillissants.

+ LIRE ICI |SÉRIE RENC’ART | Cynthia Evers: l’exaltation du corps et de l’âge dans la peinture

10. Le Dr Clyde se distille avec passion

Avez-vous déjà goûté aux alcools Dr Clyde? Direction Trois-Ponts pour une visite détonante.

+ LIRE ICI | Le Dr Clyde se distille avec passion