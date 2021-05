VIDÉO | Christian Bécart présentera (enfin) son dernier CD à Leuze, les 11 et 12 juin

Prévu au départ les 5 et 6 juin à Ere, le concert de Christian Bécart a dû être reporté en raison des nouvelles mesures sanitaires. Il aura finalement lieu au cdHO, à Leuze-en-Hainaut, le week-end suivant.

Après avoir rempli un dossier de huit pages relatif aux mesures mises en place pour le respect des règles covidistes, le chanteur tournaisien Christian Bécart avait annoncé les dates des deux premiers concerts de présentation de son dernier album «Empreintes», le week-end des 5 et 6 juin prochains au Centre culturel et sportif d’Ere. C’était malheureusement sans compter sur la décision prise par le Codeco du 14 mai dernier autorisant l’ouverture des salles pour un événement culturel à partir du 9 juin seulement.

Dépité mais soucieux de respecter les règles, Christian a dû se résoudre à annuler ces deux dates sans toutefois pouvoir reporter la manifestation dans la même salle, le calendrier de cette dernière ne disposant plus de cases libres avant un certain temps.

Aussi, c’est en la salle du cdHO, à Leuze-en-Hainaut, qu’il tiendra enfin ces premiers concerts post-confinement, les samedi 11, à 20 h et dimanche 12 juin, à 16 h.

Revoir la vidéo tournée lors de la sortie de son dernier album «Empreintes» (qui donne aussi son nom au concert):

Un événement d’autant plus attendu que l’album est déjà sorti depuis le mois de décembre dernier. Nous avions d’ailleurs rencontré l’artiste tournaisien en pleine répétition avec ses deux fidèles musiciens et amis, Jean-Marie Carlier au clavier et Patrick Hanappier au violon et à l’alto, dans le studio aménagé au cœur de sa maison passive de la Girouette au Pic au vent, à Tournai.

Le CD de 13 titres est toujours disponible à la vente

le 16e album «Empreintes» comprend 13 titres qui servent de fil rouge à l’histoire de sa vie que le chanteur évoquera également lors de ses prochains concerts éponymes.

Sa démarche est à l’image de son quotidien: bio et local.

«Bio» car ses chansons parlent de sa vie, mais aussi de la vie de manière générale.

Et «locale» parce que son album et ses concerts sont mis sur pied avec des compétences exclusivement régionales. La photo de l’album est l’œuvre de Coline Dutilleul, Mezzo-soprano d’origine tournaisienne, qui prête aussi sa voix pour trois des 13 chansons de l’album. ÉdA

Proche de la nature, Christian est un adepte du circuit court. Y compris pour la distribution de son dernier CD qui est toujours disponible à la vente.

C’est en effet chez lui qu’il faut s’adresser (par mail ou par téléphone) pour en retirer un exemplaire ou pour qu’il vous l’envoie.

Une excellente occasion pour d’ores et déjà partager l’univers du chanteur en attendant de le retrouver sur scène, lors de ses concerts pour lesquels vous pouvez réserver vos places via les coordonnées reprises ci-dessous, également valable pour l’achat du CD.

Christian Bécart -Pic au vent, la Girouette, 33 – 0475/92 42.Retrouvez son site internet en cliquant ici. Vous pouvez également le contacter par mail à l’adresse: christian.becart@skynet.be