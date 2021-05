Les hôpitaux généraux de Vivalia repassent en phase 1B dès ce lundi

Le Comité de direction élargi de Vivalia a décidé, après avis favorable de l’Inspecteur Hygiène Fédéral, que les hôpitaux généraux de Vivalia redescendent à partir de ce lundi 17 mai en phase 1B

Vivalia vient d’annoncer la nouvelle dans un communiqué. «Nous enregistrons en effet une baisse sensible du nombre de personnes contaminées hospitalisées dans nos différents sites et, sous réserve que les statistiques se confirment dans les prochains jours, nos hôpitaux reviennent donc en phase 1B.»

Pour rappel, ce passage en phase 1B signifie que la moitié des lits de soins intensifs doivent désormais être réservés aux patients Covid soit 20 lits USI COVID (contre 29 pour la phase 2.A bis actuelle). Cela représente 5 à Marche, 3 à Bastogne, 5 à Libramont et 7 à Arlon. Citons aussi 80 lits Covid d’hospitalisation classique (contre 92 en phase 2.À bis).

Ce lundi matin, on comptait 12 patients Covid en soins intensifs: 2 à Arlon, 4 à Libramont, 4 à Marche et 2 à Bastogne. On comptait aussi 19 hospitalisés en unité Covid classique: 4 à Arlon, 7 à Libramont, 2 à Marche et 6 à Bastogne..

Le comité précise également que reprendre l’activité opératoire non-urgente utilisant les soins intensifs ne peut être envisagée qu’au plus tôt dans les deux semaines qui suivent le passage en phase 1.B.

Les visites dans les sites hospitaliers restent interdites sauf exceptions (deux parents de la même bulle en pédiatrie, l’autre parent en gynécologie/obstétrique, les proches des patients en phase critique ou en fin de vie, un accompagnant en cas de réelle nécessité pour les consultations ou examens nécessaires).