NBA | Play-off: les Lakers devront passer par un barrage, les Knicks de retour huit ans après

Malgré leur victoire 98-110 à La Nouvelle-Orléans, les Los Angeles Lakers devront jouer le barrage pour les playoffs en NBA, la ligue nord-américaine de basketball, lors de la dernière journée de saison régulière dimanche.

Portés par les 25 points de LeBron James, les Lakers avaient fait leur part du travail face aux Pelicans mais Portland a dominé Denver 132-116 pour s’assurer la 6e place et éviter le play-in, le barrage pour les deux derniers tickets pour les playoffs. Les Blazers retrouvent les Nuggets (3e) au premier tour des playoffs tandis que les Los Angeles Clippers (4e), battus par Oklahoma City 117-112, seront opposés à Dallas (5e), qui s’est incliné 136-121 à Minnesota.

Contre Steph Curry

Septièmes, les Lakers affronteront les Golden State Warriors de Stephen Curry, 8es après leur succès 113-101 contre Memphis avec 46 points de Curry. Le vainqueur de ce duel Lakers-Warriors affrontera Pheonix, 2e à l’Ouest après sa victoire 121-123 à San Antonio, au premier tour des playoffs.

Le perdant sera opposé au vainqueur du match entre Memphis, 9e, et San Antonio, 10e. Le vainqueur de cette confrontation affrontera Utah, qui a validé sa première place de l’Ouest en battant Sacramento 99-121, au 1er tour des playoffs.

Les Knicks huit ans après

À l’Est, les deux affiches déjà connues du premier tour verront Milwaukee (3e) affronter Miami (6e) et New York (4e) face à Atlanta (5e). Battu 118-112 à Chicago, Milwaukee reste bloqué à la troisième et sera donc opposé à Miami qui n’est pas parvenu à dépasser New York et Atlanta malgré sa victoire 107-120 à Detroit.

De retour en playoffs pour la première fois depuis 2013, les Knicks se sont assurés l’avantage du terrain au premier tour en battant Boston 96-92. Les Hawks ont eux validé leur 5e place en écartant Houston 124-95.

Boston affrontera finalement Washington, vainqueur 115-110 de Charlotte, au play-in. Le vainqueur de ce duel affrontera Brooklyn, qui a validé sa deuxième place en battant Cleveland 123-109.

Le perdant défiera le vainqueur du match entre Indiana, 9e et vainqueur de Toronto 113-125, et Charlotte qui a glissé à la 10e place. Le vainquer de ce match affrontera Philadelphie, 1er de l’Est avec son succès 128-117 contre Orlando.