Mouscron: des dépôts sauvages... à l'entrée du recyparc 3 !

Chaque semaine qui passe, l’exagération franchit un palier sur le petit chemin discret de l’avenue Mozart.

Les déchets à Mouscron, c’est un long débat… qui n’est pas encore prêt de se clore à en juger les nombreux dépôts qui se font directement au pied des points d’apport volontaire. De nouveaux déchets qui viennent rejoindre la liste des autres dépôts sauvages dans les fossés ou en certains lieux discrets. Parmi les actes honteux, on nous incite aujourd’hui à souligner cette voirie bien à l’abri des regards du côté de l’avenue Mozart. Elle mène au recyparc n°3. Parce qu’ils n’ont pas envie de s’embêter avec des horaires d’ouverture ou tout simplement parce qu’ils souhaitent trouver une voie discrète, là où l’éclairage public semble faire défaut, voisins Français et Hurlus ne semblent plus avoir de limites dans le type de déchets jetés: outre les sacs, on y a abandonné des gravats et même un four encastrable, ces jours-ci…

À l’heure où l’on envisage de placer des caméras discrètes en des lieux «critiques», il semblerait que ce long chemin (trop) à l’abri des regards soit l’un des bons endroits pour un baptême du feu.