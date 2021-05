La bande originale de nos vies

Une formidable histoire d’amitié au long cours qui vous embarque, à la vie, à la mort, pour plus de trente ans.

Le troisième roman de Valérie Perrin est un gros volume de 675 pages. «On ne peut pas faire court quand on veut raconter le destin de trois personnes sur trente ans», justifie-t-elle. C’est une sacrée brique et pourtant, on ne la voit pas passer. Mieux: on en aurait bien pris encore un petit peu.

Après le succès phénoménal de Changer l’eau des fleurs, dont elle a écoulé 2 millions d’exemplaires dans 30 pays, la romancière revient avec Trois.

Trois comme son troisième roman. Trois comme Nina, Adrien et Étienne, une fille, deux garçons, trois inséparables qui partagent tout: l’enfance, les drames, les joies, les après-midi à la piscine, les premières amours, l’adolescence et un rêve: partir à Paris et faire de la musique ensemble. Et puis, plus rien: des années qu’ils ne se parlent plus. Pourquoi?

En fil rouge de cette histoire d’amitié, une intrigue de polar qui ramène au présent: une voiture est retrouvée au fond du lac. Et cette affaire pourrait avoir un lien avec les trois. Ou pas…

Trois nuits par semaine

Trois, c’est aussi un hommage appuyé à Indochine, l’album 3 avec Trois nuits par semaine, Troisième sexe. Le livre est dédié à Nicola Sirkis, son chanteur. La musique du groupe revient souvent au fil des pages, rythme la vie des personnages sur 30 ans. Et elle va vous rester en tête. «On a toutes et tous la bande originale de notre vie. Elle nous appartient à chacun. La musique d’Indochine est intergénérationnelle, elle a bercé mes jeunes années et celles de mes enfants.»

On revivra aussi la chute du Mur au son de Depeche Mode, des élections françaises avec U2, des émissions de télé des années 90, la mort de Mère Theresa, de Diana, le 11-Septembre, l’enterrement de Johnny… Il n’y a pas que la musique qui rythme nos vies.

L’amour des animaux

Un autre thème très présent dans le livre: les animaux. Nina est la responsable d’un refuge. «Je voulais parler des bénévoles qui travaillent dans les refuges. Il y a une charge émotionnelle très forte», dit Valérie Perrin. Un milieu que l’auteure connaît bien pour s’y être impliquée personnellement. Une façon de souligner leur travail. «Alors si en plus on peut faire passer des idées dans un livre…»

Les petites choses de la vie

La force de l’écriture de Valérie Perrin? Elle parle à tout le monde. Elle parle de chacun.

«Ce n’est pas ma vie mais nos vies, dit-elle. Je n’avais pas mesuré ça en écrivant. On a tous eu des copains d’enfance, on a tous traversé des drames, on est tous tombé amoureux, on a tous perdu des gens de vue…»

Le projet d’adaptation de Changer l’eau des fleurs au cinéma est bien avancée. Et l’auteure assure avoir déjà reçu des propositions pour celui-ci.

Valérie Perrin, «Trois», Albin Michel, 675 p.