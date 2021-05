Dortmund, avec Meunier, s’impose à Mayence et s’installe en 3e position

Le Borussia Dortmund a assuré sa participation à la prochaine Ligue des Champions en allant s’imposer 0-2 à Mayence dimanche à l’occasion de l’avant-dernière journée du championnat d’Allemagne de football.

Avec Thomas Meunier pendant toute la rencontre et Thorgan Hazard à partir de la 81e, les Borussen se sont installés à la troisième place avec 61 points en attendant le résultat de Wolfsburg (60 points, 4e) en soirée à Leipzig (64 points, 2e). Francfort est 5e avec 57 points. Les rôles ont directement été clairement répartis: Dortmund a pris la possession du ballon et a fait le jeu alors que Mayence a évolué comme d’habitude de manière compacte et a misé sur la contre-attaque. Pour son retour dans le onze de base, Meunier s’est amusé sur son flanc et c’est sur un de ses centres que le ballon est arrivé chez Jadon Sancho, qui a servi Raphael Guerreiro (23e, 0-1). Dortmund a continué à assurer le spectacle et Marco Reus a doublé l’écart après que Guerreiro et Sancho ont fait tanguer la défense (42e, 0-2). La seconde période a débuté avec un léger retard à cause d’un orage. Cela n’a pas perturbé Mayence, qui a pris plus de risque. Daniel Brosinski, Moussa NIakhaté, Robin Quaison et Karim Onisiwo se sont montrés enthousiastes. Par contre, les visiteurs étaient moins percutants à l’image d’Erling Haaland, qui après avoir traversé le terrain n’a pas cédé le ballon à Giovanni Reyna pourtant bien isolé (65e). Le Norvégien s’est toutefois racheté en servant convenablement Julian Brandt (80e, 0-3). Le but sur penalty de Quaison n’a pas changé grand-chose (90e+1, 1-3).

En Angleterre, Liverpool a pris les trois points à West Brom d’une manière miraculeuse. Menés à la marque sur un but de Hal Robson Kanu (15e, 1-0), les Reds ont refait surface grâce à Mohamed Salah (33e, 1-1) et à son gardien Alisson, qui est monté sur l’ultime corner pour inscrire le but de la victoire de la tête (90e+5, 1-2) C’est un succès importantissime pour Liverpool, qui compte 63 points (5e) et revient à un point de Chelsea 4e, et à trois de Leicester, 3e.

En Italie, Benevento, sans Daam Foulon blessé, a concédé le partage contre Crotone (1-1) et s’est rapproché de la Serie B alors qu’il reste un match à jouer. Le club de Campanie est 18e avec 32 points, à trois longueurs de Torino, qui a disputé un match de moins. Crotone (22 points, 19e) est déjà relégué tout comme Parme(20 points, 20e), qui s’est incliné 1-3 face à Sassuolo. Chez les Parmesans, Maxime Busi a joué tout le match et Daan Dierckx a été remplacé (71e).