Rallye d’Andalousi: Nasser Al-Attiyah s’impose, Guillaume de Mévius et Tom Colsoul abandonnent

Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux Overdrive) a remporté le Rallye d’Andalousie, la manche d’ouverture de la Coupe du monde FIA de rallyes cross country, dimanche en terminant deuxième de la dernière étape.

L’Espagnol Carlos Sainz (MINI John Cooper Works Rally) a été le meilleur dans ce tronçon de 247 km alors que Guillaume de Mévius et Tom Colsoul (OT3) ont abandonné à la suite du bris de leur boîte de vitesses.

La première édition de cette course a eu lieu l’année dernière en octobre. Le rallye a été organisé en dernière minute par David Castera et son équipe comme l’ultime préparation au Dakar. Castera, qui est également directeur de course du Dakar, a vu ses efforts appréciés par la FIA, qui a inclus la course dans le calendrier de la Coupe du monde. Al-Attiyah et Sainz se sont disputés la victoire et comme l’année dernière, le Qatari a gagné. Au classement final, il devance Sainz de 2:43. Le Saoudien Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux Overdrive) a terminé troisième à 13:26.

Le dernier jour, les nouvelles ont été mauvaises pour De Mevius et Colsoul. Bien en vue ces derniers jours (5e au général et leader dans leur catégorie), le duo a été trahi par la technique. Après 60 kilomètres, la boîte à vitesses est tombée en panne et ils ont dû renoncer. Ils se rendront au Kazakhstan au début du mois de juin pour la deuxième course de la Coupe du monde.

Grégoire de Mevius et André Leyh (Henrard Dunbee) terminent en 9e position malgré une seizième place dans la dernière étape.