Arnaud Bodart en observation à l’hôpital

Sorti après 20 minutes à Malines, le gardien liégeois souffre d’une commotion cérébrale et loupera le prochain match des Rouches.

La poisse s’acharne décidément sur le Standard. En plus d’être privés de Raskin et Amallah, les Rouches ont vu Arnaud Bodart quitter la pelouse tôt adns le match, suite au choc avec Sissako sur le premier but malinois. S’il a d’abord essayé de rester, il est sorti à la demi-heure. Verdict: il souffre d’une commotion cérébrale et passe d’ailleurs la nuit en observation à l’hôpital de Malines.

Il devra par ailleurs respecter 48 heures de repos une fois rentré chez lui et ne jouera donc pas à Gand. Ce devrait être Jean-François Gillet (41), à la veille de raccrocher les crampons, qui sera dans les buts mercredi.