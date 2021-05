Plusieurs centaines de personnes manifestent leur soutien devant l’ambassade d’Israël

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies dimanche devant l’ambassade d’Israël à Uccle pour exprimer leur soutien au pays qui est une nouvelle fois plongé dans un conflit armé.

Selon les organisateurs, 1.000 personnes ont participé au rassemblement. «Nous voulons la paix entre Palestiniens et Israéliens mais nous voulons aussi soutenir Israël qui est de nouveau attaqué», ont clamé les organisateurs.

«Cela nous fait beaucoup de peine de voir comment la population israélienne, comment nos amis et familles en Israël sont une nouvelle fois victimes du terrorisme et nous sommes unis ici pour montrer notre soutien indéfectible à Israël», a déclaré Gregory Cosman, organisateur du rassemblement. «Nous ne sommes pas une organisation politique ou communautaire, nous sommes des ressortissants belges qui veulent soutenir nos amis et notre famille. Nous n’avons pas été en mesure de les embrasser depuis plus d’un an à cause de la pandémie de coronavirus».

BELGA

«La seule solution à la situation au Moyen-Orient est de conclure la paix avec les Palestiniens», ajoute Gregory Cosman. «Mais en attendant, nous devons prendre des mesures sévères contre le Hamas, qui est une organisation terroriste.»

««Ce que nous avons vu ici aujourd’hui est un rassemblement pacifiste de personnes qui veulent soutenir Israël mais qui veulent aussi soutenir la paix», a déclaré l’ambassadeur israélien Emmanuel Nahshon. «Contrairement au rassemblement islamo-fasciste d’hier au cœur de Bruxelles, vous n’entendrez ici ni slogans ni messages négatifs, ni discours de haine. Juste un message de gens qui veulent la paix entre Israéliens et Palestiniens, mais qui sont également prêts à soutenir Israël et se défendre contre les attaques de ces derniers jours. Israël continuera d’attaquer les installations du Hamas aussi longtemps que nécessaire, jusqu’à ce qu’elles soient complètement détruites».