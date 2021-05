Edward Still était l’adjoint d’Ivan Leko en Chine. BELGA

Le Sporting Charleroi a choisi le successeur de Karim Belhocine. Il s’agit d’Edward Still, le frère de Will Still, coach du Beerschot.

Assistant d’Ivan Leko en Chine, Edward Still va devenir le nouvel entraîneur de Charleroi et succéder à Karim Belhocine. Le Brabançon est âgé de 30 ans.