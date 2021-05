PHOTOS | L’Amour est dans le pré: découvrez les 10 nouveaux candidats

Sandrine Dans a donné le coup d’envoi de la 13e saison de l’Amour est dans le pré, ce dimanche soir. Dix nouveaux célibataires, dont une femme, s’apprêtent à tenter leur chance en amour. Portraits.

Cette année encore, Sandrine Dans a sillonné les routes de Wallonie pour aller à la rencontre de 10 célibataires en quête du grand amour. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés entre 24 et 56 ans. Voici leurs portraits.

Fabian (24 ans), éleveur à Court-Saint-Etienne (Brabant Wallon)

RTL-TVI

Depuis le début de la pandémie, Fabian se consacre entièrement à la ferme familiale dans laquelle il travaille avec son papa et son frère. Célibataire depuis un an et demi, cet agriculteur mature et attentionné ne rêve que d’une chose: vivre une belle histoire d’amour.

Florent (24 ans), éleveur à Court-Saint-Etienne (Brabant Wallon)

RTL-TVI

Passionné par son travail, Florent s’épanouit dans la ferme familiale aux côtés de son père et de son frère. À seulement 24 ans, cet agriculteur galant et attachant voit la vie à deux et rêve d’une histoire sérieuse avec une jeune demoiselle.

Cédric (37 ans), éleveur de bêtes à Angreau (Hainaut)

RTL-TVI

C’est avec douceur et fermeté que Cédric s’occupe de son troupeau de limousines. Toujours souriant et à l’écoute, cet agriculteur au grand cœur recherche celle qui fera battre le sien. Célibataire depuis quelques années, il a de nouveau besoin de partager de doux moments avec une femme.

Alain (56 ans), fermier laitier à Sprimont (Liège)

RTL-TVI

Jamais avare d’une plaisanterie, Alain prend toujours la vie du bon côté. À 56 ans, cet agriculteur dans une ferme laitière consacre son temps libre à profiter de ses proches et des plaisirs de la vie. Passionné par son travail, Alain commence doucement à penser à prendre sa retraite. Mais pour en profiter pleinement, il aimerait avoir quelqu’un à ses côtés.

Nicolas (38 ans), éleveur de chevaux de sport à La Roche-en-Ardenne (Luxembourg)

RTL-TVI

À 38 ans, Nicolas aime murmurer à l’oreille des chevaux… La sensibilité, qui habite Nicolas, se ressent dans chacun de ses gestes envers ses animaux. Pour s’épanouir pleinement dans notre beau pays, ce grand romantique originaire de France recherche l’homme qui souhaitera galoper à ses côtés.

Jean (34 ans), entrepreneur agricole à Ouffet (Liège)

RTL-TVI

Ingénieux et travailleur, Jean est à la tête de sa propre entreprise agricole. Derrière le chef d’entreprise, se cache un homme attentionné et un grand romantique. À 34 ans, fier de son parcours, il recherche maintenant celle qui voudra s’engager avec lui sur le chemin de l’amour.

Bjorn (32 ans), fermier laitier à Durbuy (Luxembourg)

RTL-TVI

Romantique et sensible, Bjorn est un doux rêveur qui aime la vie au grand air. C’est dans la ferme familiale, une exploitation laitière de plus de 200 vaches, qu’il vit et travaille. Il s’épanouit au quotidien dans cet univers agricole. Très proche de sa famille, cet agriculteur de 32 ans recherche celle avec qui il pourra fonder la sienne.

Gregory (45 ans), fermier laitier à Péruwelz (Hainaut)

RTL-TVI

Agriculteur dans une ferme laitière, Gregory s’occupe avec passion de ses vaches. La joie de Gregory est communicative mais il manque une chose à son bonheur: une femme dans sa vie. À 45 ans, il rêve de partager les plaisirs simples de la vie avec l’être aimé.

Valentine (30 ans), fermière laitière et productrice de glace à Genappe (Brabant Wallon)

RTL-TVI

Entreprenante et dynamique, Valentine est une agricultrice fière des produits qu’elle vend à la ferme familiale. Célibataire depuis quelques années, Valentine s’est plongée dans le travail. Mais aujourd’hui, elle se sent prête à vivre une belle histoire. Cette pétillante trentenaire est une jeune femme ingénieuse et courageuse dont le sourire va en faire fondre plus d’un.

Jean-François (50 ans), maraîcher à Quévy (Hainaut)

RTL-TVI

Ce maraîcher de 50 ans et papa de 4 enfants, aime croquer la vie à pleine dents… Passionné au grand cœur, JeanFrançois cultive son potager et prend soin de la nature qui l’entoure. Son univers est à son image: enchanteur et fantaisiste.