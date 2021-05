La saison de Raskin, blessé au genou, est terminée annonce Leye

Absent de la feuille de match ce dimanche à Malines, Nicolas Raskin s’est blessé samedi lors de l’entraînement. Sa saison est terminée.

On en sait plus sur les raisons de l’absence du médian Raskin ce dimanche à Malines. Le joueur s’est fait mal hier à l’entraînement et cette entorse du genou met certainement un terme à sa saison. Il passera des examens complémentaires lundi, mais il est déjà acquis qu’il ne jouera pas ce mercredi ni ce samedi. C’est son coach, Mbaye Leye, qui l’a expliqué aux micros d’Eleven avant la rencontre.

Une blessure qui vient s’ajouter à l’absence d’Amallah, qui s’est blessé lors de l’échauffement. Poisse.