La Gantoise gifle Ostende (0-4) et prend provisoirement la tête des Europe playoffs

La Gantoise s’est facilement imposé 0-4 à Ostende en ouverture de la 4e journée des Europe playoffs dimanche. Un succès qui permet aux Gantois de prendre provisoirement la tête du classement en attendant le match entre Malines et le Standard.

Dans un début de match plutôt à l’avantage des Côtiers, ce sont les Gantois qui frappaient les premiers. Bien servi par Roman Yaremchuk, Roman Bezus lobait subtilement Guillaume Hubert pour donner l’avance aux Buffalos (20e). La situation se compliquait pour Ostende après l’exclusion d’Hubert pour une sortie hasardeuse sur Bezus (34e).

En supériorité numérique, les Gantois ne laissaient pas passer l’occasion de doubler la mise sur une reprise d’Alessio Castro-Montes, bien servi par Vadis Odjidja-Ofoe (43e). Après la pause, les troupes d’Hein Vanhaezebrouck déroulaient avec un but contre son camp de Kevin Vandendriessche (58e) et un nouveau but de Bezus (66e).

Avec ce succès, La Gantoise prend provisoirement la tête des Europe playoffs avec 32 points en attendant la rencontre entre Malines (2e, 31 pts) et le Standard (4e, 28 pts) dimanche à 16h00. Ostende passe troisième avec 30 points.