GP de France: victoire de Miller devant Zarco et Quartararo

L’Australien Jack Miller a remporté le Grand Prix de France MotoGP dimanche devant les Français Johann Zarco et Fabio Quartararo, ce dernier reprenant la tête du championnat du monde.

Miller (Ducati) remporte ainsi sa deuxième victoire consécutive à l’issue d’une course perturbée par la pluie qui a obligé les pilotes à changer de machines en début de course pour utiliser celles équipées de pneus pour piste mouillée. Zarco a échoué à moins de cinq secondes de Miller après une remontée dans la deuxième partie de course, Fabio Quartararo (Yamaha) assurant la troisième place qui lui permet de reprendre la tête du championnat à l’Italien Francesco Bagnaia, quatrième dimanche.