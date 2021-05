Le pont Sainctelette partiellement accessible à partir de ce lundi 17 mai

À la suite d’un incendie qui s’est déclaré le vendredi 7 mai, le pont Sainctelette, à Bruxelles, est endommagé. Il reste partiellement fermé mais deux bandes seront à nouveau disponibles pour circuler direction Basilique à partir de ce lundi 17 mai, a fait savoir dimanche Bruxelles Mobilité dans un communiqué.

Un court-circuit dans les gaines de câbles électriques passant par le pont Sainctelette a provoqué un incendie de l’infrastructure le vendredi 7 mai dernier.

Les premières analyses de stabilité ont permis de déterminer qu’une partie de la structure est préservée (moitié gauche du pont direction Basilique) et présente toutes les conditions de sécurité nécessaires pour être rouverte à la circulation, a précisé Bruxelles Mobilité.

La partie droite du pont est en revanche très fortement endommagée. Des interventions structurelles très lourdes de plusieurs mois (sans compter les études, le déplacement des impétrants et l’organisation du chantier) seront nécessaires. Bruxelles Mobilité est actuellement en train de travailler sur plusieurs scénarios et un planning détaillé des interventions.

Le trafic de transit doit emprunter le tunnel Léopold II, la circulation s’effectue de manière normale en souterrain dans les deux directions, vers Basilique et vers Midi. En cas de fermeture du tunnel, une déviation direction Basilique est prévue via le quai de Willebroeck.

Pour le trafic local en surface, le pont Sainctelette direction Midi est toujours complètement ouvert. Le pont Sainctelette direction Basilique sera, à partir de ce lundi 17 mai, partiellement rouvert avec deux bandes de circulation dont une sera réservée aux bus, taxis et vélos. Un espace de 1,5 mètre de large permettra également un cheminement sécurisé pour les piétons. Le site propre tram et la bande de circulation contiguë au site tram resteront fermés.

La fermeture du pont continue à impacter fortement la circulation de la ligne de tram 51. À partir de ce lundi 17 mai, le tram 51 sera exploité en deux branches distinctes. Une branche circulera entre Van Haelen et Yser et l’autre entre Belgica et Stade.