Succession d’Hassan Rohani: près de 600 candidats à l’élection présidentielle iranienne

Le ministère iranien de l’Intérieur a enregistré près de 600 candidatures pour l’élection présidentielle du 18 juin. Parmi les candidats à la succession d’Hassan Rohani figurent l’ancien président du Parlement Ali Larijani et l’ex-président Mahmoud Ahmadinejad.

Un total de 592 personnes, 552 hommes et 40 femmes, se sont portées candidates pour le premier tour des élections, mais cela ne signifie pas pour autant qu’ils figureront tous sur la liste électorale le 18 juin. En effet, le Conseil des gardiens de la Constitution doit ensuite vérifier et confirmer ou non les candidatures. La liste définitive des noms sera publiée à la fin de ce mois de mai.

La liste des candidats les plus prometteurs comprend près de 30 noms, parmi lesquels ceux du vice-président Eshaq Jahangiri, du chef du système judiciaire Ebrahim Raisi et de l’ancien président du Parlement et négociateur nucléaire Ali Larijani. L’ancien président Mahmoud Ahmadinejad se présente également aux élections, tout comme Mohsen Hashemi Rafsanjani, fils de l’ancien président Akbar Hashemi Rafsanjani. L’actuel président Rohani ne peut, quant à lui, plus se présenter après deux mandats.

Trois favoris

Selon les médias iraniens, la bataille se jouera entre le réformateur Jahangiri, le conservateur radical Raïssi et le conservateur modéré Larijani. La candidature d’Ahmadinejad sera probablement rejetée en raison de ses critiques acerbes du système électoral.

Le nombre considérable de candidatures est dû à une loi qui permet à tout Iranien de se présenter à la présidence. Bien que le Conseil des gardiens ait fixé certains critères, dont quatre ans d’expérience professionnelle dans le domaine politique, le ministère de l’Intérieur doit accepter toutes les demandes. La majorité d’entre elles seront toutefois rejetées par le Conseil.