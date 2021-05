The Voice France: la Belge Mentissa échoue en finale, Marghe sacrée

Les quatre finalistes: Mentissa, Marghe, Cyprien et Jim Bauer. TF1

Mentissa ne sera pas la première Belge à remporter «The Voice» France. Elle a échoué ce samedi en finale, sur TF1. L’ultime duel s’est joué entre Jim Bauer et Marghe et il a tourné à l’avantage de la seconde.

La saison 10 de The Voice France a rendu son verdict ce samedi soir. Si la Belge Mentissa Aziza n’a pas démérité, elle échoue à une toute petite marche de la consécration ultime.

Elle a ouvert sa soirée musicale avec une reprise du tube de Michael Jackson «We are the world». Un hymne au partage et à la générosité. «C’est aussi l’une des chansons préférées de ma maman», nous confiait-elle avant la finale.

Elle a ensuite eu la chance partager la scène avec Grand Corps Malade, pour une reprise de «Derrière le brouillard», titre du chanteur qu’il partage normalement avec Louane.

Les trois autres candidats encore en lice ont également chanté un titre en solo avant de partager un duo avec un autre artiste.

Au bout de cette première partie, deux candidats se sont qualifiés pour la «super-finale»: Jim Bauer et Marghe.

Ils ont chacun pu interpréter une de leur composition. L’occasion de découvrir l’univers des deux artistes.

Au bout d’une longue soirée, c’est finalement Marghe qui l’a emporté avec 68% des suffrages.