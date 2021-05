Les Red Panthers s’imposent 3-0 face aux Etats-Unis dans leur 1er match officiel en 2021

Après 10 matches joués, la Belgique compte 2 victoires, 3 nuls dont un avec bonus et 5 défaites. BELGA

Les Red Panthers ont remporté 3-0 face aux Etats-Unis (mi-temps: 1-0) la 1re de leur double confrontation face aux Etats-Unis, 15e nation mondiale, dans le cadre de la Hockey Pro League, samedi à la Wilrijkse Plein d’Anvers.

Au terme de leur 10e rencontre de la compétition, la première de l’année pour les joueuses de Raoul Ehren, la Belgique, 12e à la FIH, totalise à présent 2 victoires en Pro League, avant le match retour de dimanche, toujours à Anvers (17h30).

Sans quelques titulaires gantoises, récemment titrée championnes de Belgique, comme la capitaine Alix Gerniers ou Anne-Sophie Vanden Borre et sans son coach Raoul Ehren, retenu par une dernière obligation avec son club de Den Bosch (par ailleurs titré pour la 20e fois samedi aux Pays-Bas) et remplacé par son assistant australien Tim White, la Belgique a pris à son compte la maîtrise du 1er quart-temps. Dans le but belge, Aisling D’Hooghe, de retour en équipe nationale après sa maternité, a néanmoins dû se montrer attentive sur un ou deux contres adverses.

C’est en début de 2e quart que la Canadienne d’origine Abi Raye a trouvé l’ouverture en déviant un centre de Justine Rasir (17e). Après la pause, avec Elena Sotgiu entre les planches, la configuration du match n’a pas changé. Les statistiques du match ont indiqué 7 penalty-corners (contre 0 aux USA), 53 pour cent de possession de balle et 43 pénétrations dans le cercle adverse pour les Belges, confirmant une nette domination des Panthers qui ont à coeur de préparer au mieux leur prochain Euro, début juin à Amsterdam. Tiphaine Duquesne a doublé l’avance belge en début de 2e mi-temps sur pc (33e), avant que Raye, très présente samedi, ne réussisse un doublé en fin de partie (58e).

Après 10 matches joués, la Belgique compte 2 victoires, 3 nuls dont un avec bonus et 5 défaites. Les Panthers pointent toujours à la 7e place sur 9 nations au classement, avec 33.33 pc. Les Etats-Unis demeurent 9e et derniers avec 0 pc. Après le report (ou l’annulation) du double duel contre l’Argentine le week-end prochain, la prochaine rencontre de la Belgique aura lieu le 30 mai, toujours à Anvers, à l’occasion du match retour contre les Pays-Bas (FIH-1), solide leader de la compétition avec 87.88 pc.