Netanyahu a parlé avec Biden après la frappe sur les locaux du média AP à Gaza

Le Premier ministre israélien s’est entretenu par téléphone avec le président américain au sujet de la frappe israélienne ayant détruit à Gaza l’immeuble abritant les locaux de l’agence américaine Associated Press (AP), selon un communiqué de ses services.

Pour la première fois depuis son arrivée à la Maison Blanche en janvier, le président américain, Joe Biden, a aussi échangé avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas, qui l’a appelé à intervenir pour que cessent «les attaques israéliennes envers le peuple palestinien», selon Ramallah.

Côté israélien, Benjamin Netanyahu a souligné auprès du président américain qu’Israël «faisait tout pour éviter de s’en prendre à des personnes non impliquées» dans le conflit, quelques heures après que l’armée israélienne a bombardé une tour dans la bande de Gaza abritant plusieurs médias dont l’agence de presse AP.

Le Premier ministre israélien a insisté sur le fait que l’évacuation des personnes de l’immeuble, «où se trouvaient des cibles terroristes», avait été organisée en amont.

«Nous avons dit directement aux Israéliens que garantir la sécurité des journalistes et des médias indépendants était une responsabilité d’une importance capitale», avait tweeté plus tôt Jen Psaki, la porte-parole de l’exécutif américain.

L'immeuble n'est plus que ruines.

Des journalistes de l’AFP ont vu vers 15H00 locales la tour de 13 étages, qui abrite également les locaux de la chaîne de télévision qatarie Al-Jazeera, se faire pulvériser par plusieurs missiles.

«Nous sommes choqués et horrifiés par le fait que l’armée israélienne vise et détruise l’immeuble abritant le bureau d’AP et d’autres médias à Gaza», a dit dans un communiqué le patron de l’agence américaine, Gary Pruitt.

L’armée israélienne a affirmé que des équipements du «renseignement militaire» du Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans l’enclave, se trouvaient dans l’immeuble visé.

Le Hamas et l’État hébreu échangent depuis lundi des tirs meurtriers depuis et vers l’enclave palestinienne de deux millions d’habitants sous blocus israélien.

Le dernier bilan des autorités palestiniennes fait état de 145 morts, dont 41 enfants, et 1.100 blessés dans les bombardements israéliens.

Plus de 2.300 roquettes ont été lancées par des groupes armés palestiniens sur le territoire israélien depuis lundi, tuant 10 personnes, parmi lesquelles un enfant et un soldat, et faisant plus de 560 blessés.