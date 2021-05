Tour de Hongrie: Damien Howson devance Ben Hermans dans la 4e étape

Ben Hermans a terminé deuxième dans l’étape-reine du Tour de Hongrie cycliste (2.1), la 4e , samedi entre Balassagyarmat et Gyöngyös-Kékesteto.

Au sommet du plus haut point du pays, le Limbourgeois de la formation Israel Start-Up Nation a été devancé par Damien Howson (Team BikeExchange). L’Australien est le nouveau leader du général. Il possède 16 secondes d’avance sur Hermans.

Après trois étapes de sprint, la quatrième étape du Tour de Hongrie arrivait en côte après 204 km. L’équipe norvégienne Uno-X n’a pas pris le départ en raison d’un test positif au coronavirus au sein du personnel.

Il y avait un coureur belge dans la longue échappée de quatre, Gilles De Wilde, mais l’échappée n’a eu aucune chance de gagner l’étape. Dans la montée finale de douze kilomètres, tout a été relancé. Le double vainqueur d’étape et maillot jaune Phil Bauhaus a été lâché du peloton dès avant celle-ci.

L’équipe BikeExchange a imposé un rythme élevé dans la montée, et son leader Howson a terminé le travail. Il a rejoint et dépassé dans le dernier kilomètre Jhojan Garcia, qui s’était échappé. Ben Hermans parti en contre a échoué à 9 secondes. L’Italien Antonio Tiberi a terminé à la 3e place et Garcia à la quatrième. Laurens Huys (Bingoal Pauwels Sauces) a terminé à la sixième place.

Dimanche, le Tour de Hongrie se terminera par une étape de 92 km sur un circuit local dans la capitale Budapest.