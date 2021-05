Un doublé de Wullaert contre OHL offre à Anderlecht son 8e titre de champion de Belgique

Les dames du RSC Anderlecht ont décroché leur huitième titre de champion de Belgique, le quatrième consécutif, en écartant Oud-Heverlee Louvain (2-0) lors de la 6e journée des playoffs de Scooore Super League.

Dans un match joué au stade Roi Baudouin, les Anderlechtoises ont fait la différence en première période avec un doublé de Tessa Wullaert (10e, 43e). En seconde période, les joueuses du RSCA géraient tranquillement leur avance et pouvaient exulter au coup de sifflet final.

Avec 37 points et un match de retard, les Bruxelloises comptent sept points d’avance sur OHL et ne peuvent donc plus être rejointes au classement.

La 6e journée se termine samedi après-midi avec le déplacement du Standard (4e, 24 pts) au Club de Bruges (5e, 14 pts).