Un eurodéputé grec, ancien néonazi, extradé de Bruxelles vers la Grèce

L’eurodéputé grec Ioannis Lagos, ex-cadre du parti néonazi Aube Dorée condamné à plus de 13 ans de prison ferme, a été extradé samedi vers Athènes.

l’extradition a eu lieu dans le cadre d’un mandat d’arrêt international et remis aux autorités grecques, a-t-on appris de source policière aéroportuaire.

Ioannis Lagos, 48 ans, arrêté fin avril à Bruxelles au lendemain de la levée de son immunité parlementaire, est arrivé samedi peu avant 15h20 à l’aéroport international d’Athènes, encadré de policiers grecs, selon la même source.

Le quadragénaire a été condamné en Grèce à 13 ans et huit mois de réclusion pour «direction d’une organisation criminelle» et avait, en conséquence, fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen. Déclenchée à la demande de la Grèce, la levée d’immunité avait été décidée, quelques heures avant son arrestation, par le Parlement européen à une très large majorité: 658 eurodéputés se sont prononcés pour, 25 contre, et 10 se sont abstenus.

La chambre du conseil du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles avait déclaré exécutable le mandat d’arrêt européen concernant l’élu extrémiste. Ce dernier avait d’abord signifié son refus d’être extradé avant de changer d’avis. Il n’avait dès lors pas fait appel de la décision et avait même déclaré souhaiter être remis «rapidement» aux autorités grecques.