Le Palais d’Egmont illuminé aux couleurs de l’arc-en-ciel pour IDAHOT

Pour la Journée internationale contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie (IDAHOT), le Palais d’Egmont à Bruxelles sera illuminé aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, du dimanche 16 mai au mardi 18 mai, a fait savoir dans un communiqué samedi le ministère belge des Affaires étrangères.

«C’est une première pour le Palais d’Egmont et notre façon d’afficher notre engagement, au sein de la politique extérieure belge, en faveur de la diversité et de l’égalité pour toutes et tous, sans discrimination vis-à-vis du genre, de l’identité sexuelle ou de l’orientation sexuelle. Cette liberté d’être et d’aimer qui l’on souhaite doit être universelle et on y travaille», peut-on lire dans le communiqué.

La ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès souligne le rôle de pionnier que la Belgique continue de jouer au niveau international dans la lutte contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles.

Au cours des dernières décennies, la protection des personnes LGBTI n’a cessé d’être étendue. Pourtant, dans de nombreux endroits du monde, elles restent confrontées à de graves formes de discrimination, de harcèlement, de violence et de menaces de mort. Une régression est enregistrée dans certains endroits, y compris en Europe. Par conséquent, une attention continue aux réformes juridiques et politiques reste nécessaire pour poursuivre l’égalité de traitement et de protection pour toutes les personnes LGBTI. La lutte contre toutes les formes de discrimination, y compris le racisme et la discrimination anti-LGBTI, est l’une des principales priorités transversales de la politique belge en matière de droits humains, indique encore le ministère dans le communiqué.