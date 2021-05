Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce samedi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? On fait le point sur ce qui a fait l’actu Covid ce samedi 15 mai 2021.

La sélection de la rédaction La circulation du virus ralentit, baisse de la moyenne des décès Le nombre d’infections quotidiennes au Sars-CoV-2 s’est élevé en moyenne à 2.751 entre le 5 et le 11 mai, ce qui représente une baisse de 7% par rapport à la période de sept jours précédente, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour samedi matin. + LIRE ICI Une troisième injection du vaccin à partir de décembre Il y a de fortes chances que d’ici la fin de l’année, les premiers citoyens belges reçoivent une troisième dose du vaccin corona, affirme dans le journal Het Laatste Nieuws de samedi Dirk Ramaekers, chef du groupe de travail sur la vaccination, qui travaille actuellement sur les détails pratiques de cette troisième injection. + LIRE ICI «Il faudra mettre fin au soutien financier à l’horeca après la réouverture» Le ministre flamand des Finances et du Budget Matthias Diependaele (N-VA) veut mettre fin le plus rapidement possible aux mesures de soutien aux secteurs en difficulté, a-t-il fait savoir samedi dans une interview sur Radio 1. + LIRE ICI

1. Belgique

La crise a boosté les paiements numériques

Les paiements numériques ont été boostés par la crise, dit le baromètre Febelfin. Le paiement par carte sans contact séduit. + LIRE ICI

Province de luxembourg: les chiffres de la vaccination par commune

Voici comment avance la vaccination en province de Luxembourg et dans ses 44 communes. Hors les vaccinés à l’étranger. + LIRE ICI

VIDÉO | Les infirmières de demain face à la crise du Covid-19: «Je n’ai absolument pas peur, c’est pour ça qu’on est formé»

Depuis plus d’un an, la profession d’infirmière ou infirmier se retrouve au-devant de l’actualité, crise sanitaire oblige. Mais cette surexposition du métier avec ses atouts mais aussi ses difficultés a-t-elle eu un impact sur celles et ceux qui se destinent à faire carrière dans ce secteur? Pour en savoir plus, nous avons poussé les portes de l’Institut Sainte-Julienne, à Liège, qui forme le futur personnel infirmier. + LIRE ICI

Le coronavirus a fait prospérer le crime organisé

Si la crise sanitaire a fait tourner l’économie «régulière» au ralenti, l’économie souterraine, en revanche, se porte plutôt bien. + LIRE ICI

2. Monde

Le Portugal autorise les voyages touristiques pour la plupart des pays européens

Après le Royaume-Uni, le Portugal autorisera à partir de lundi les voyages touristiques pour la plupart des pays européens, a annoncé samedi le ministère de l’Intérieur. + LIRE ICI

3. Sport

Les JO de Tokyo, une «mission suicide» selon le CEO de Rakuten

La tenue des Jeux olympiques de Tokyo cet été serait une «mission suicide» alors que la pandémie de coronavirus continue de faire rage dans le monde, a estimé le patron du géant japonais du commerce en ligne Rakuten. + LIRE ICI